Hoe Macron zijn pro-Europa standpunt framet

Een. Kunstmatige intelligentie, zegt Macron, zal helaas banen vernietigen, maar gelukkig ook veel nieuwe banen creëren. Daarom moet Europa investeren in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nu zijn vooral China en Amerika sterk in kunstmatige intelligentie. Het risico: onze banen gaan eraan, de nieuwe banen zijn voor de Chinezen en Amerikanen. China en Amerika - dat zijn twee grote machtsblokken en daar moet je een machtsblok tegenover zetten: Europa.

Twee. Hoe gaan de Verenigde Staten met kunstmatige intelligentie om? Alles wordt overgelaten aan de vrije markt, aan private ondernemingen. Dus krijg je uitwassen als bij Facebook: dat rooft onze data om er geld mee te verdienen - en minacht onze privacy. In China is er het spiegelbeeld: de overheid bepaalt alles, misbruikt kunstmatige intelligentie en data om haar machtspositie te versterken. De Amerikaanse aanpak is fout, de Chinese aanpak is fout, dus moet er een alternatief komen: een Europese aanpak.

De afgelopen decennia ging het vooral over wat er allemaal binnen Europa gebeurde: de Brusselse bureaucratie, de overdreven EU-bemoeienis met nationale aangelegenheden, de herverdelingen van schulden. In die discussie is Europa altijd het probleem.

Bij Macron gaat het om wat er buiten Europa gebeurt, om wat China en de VS uitvreten.

Dan is Europa opeens de oplossing.

