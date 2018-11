Hoe leg je aan jezelf uit dat je mensen aan de grens weert?

Het artikel focuste op de 17-jarige Yosselin Flores. Met haar zusje en tante was ze op de vlucht voor armoede en voor gewelddadige bendes (als je niet vertrekt, vermoorden ze jou of je familie). En hoewel de tocht zwaarder is dan de 17-jarige had verwacht - honderden kilometers lopen in de brandende zon - houdt ze vast aan haar typisch Amerikaanse droom. Hard werken. Van niemand afhankelijk zijn.

Donald Trump zette de groep migranten anders neer - dat stond ook in de krant. Niks geen moedige vrouwen maar geharde en vooral gevaarlijke mannen “die we misschien niet willen in ons land… Dit is geen onschuldige groep mensen. Het is een grote groep mensen die tough is. Ze hebben mensen verwond, en aangevallen.”

Amerikanen zouden in de karavaan migranten toch de heldhaftige spirit van hun moedige voorouders moeten herkennen

Die opzichtige poging een groep migranten neer te zetten als een roofzuchtige bende, heeft iets lachwekkends. Zeker als je bedenkt hoeveel Amerikanen van immigranten afstammen. Waarin verschillen de migranten uit Honduras van de landverhuizers op wie Amerika zijn hele identiteit gebouwd heeft?

Afgezien van native Americans en kinderen van slaven, hebben wel héél veel Amerikanen een ouder of voorouder die als Zweed, Cubaan, Italiaan, Pakistaan, Vietnamees, Pool of Rus naar Amerika is gekomen, op de vlucht voor oorlog, armoede, terreur - het type ellende kortom dat de stoet uit Honduras nu naar de VS doet vluchten. Onder die oude landverhuizers zat ook weleens een crimineel, net zoals uit Mexico weleens een moordenaar de VS inkomt, maar Amerikanen zouden in de karavaan toch eerder de heldhaftige spirit van hun moedige voorouders moeten herkennen.