Hoe lang blijft u de protesterende boeren nog steunen?

Wat een prachtig beeld, die tractoren in formatie op het Malieveld. Gekleurde blokjes, recht in het gelid. Maar wat een enorme overlast op de snelwegen veroorzaakten de protesterende boeren. En wat een invasie bij de provinciehuizen.

Boeren hebben veel sympathie van hun medeburgers. Meer sympathie zelfs dan de boeren zelf dachten. De vraag is, hoe duurzaam die sympathie is. Twee keer zo’n actiedag, dat kan. Maar wanneer de boeren hun tractortochten blijven herhalen is het niet te hopen dat ze de sympathie die ze dachten niet te hebben, alsnog kwijtraken. Een gratis ontbijt voor burgers, met producten van het land, helpt dan niet meer.

Met de beelden voor ogen van een tractor die in Groningen de deur van het provinciehuis forceerde, en van boeren die de binnenstad van Den Haag blokkeren, kun je zomaar denken aan zoiets als tractorterrorisme.

Dat zou jammer zijn en zonde. En onterecht, wat mij betreft. Voor mij zijn de demonstrerende boeren geen tractorterroristen. Ik zie er vooral een brok emotie in, geen woede, maar een mengeling van het gevoel te weinig gewaardeerd te worden, gekruid met energieke vrolijkheid, naast ook een vorm van wanhoop, gegroeid door het woud van steeds wisselende regels waar de boer elke dag weer doorheen moet laveren.

Regels die opgesteld zijn door mensen die geen snars verstand van het boerenbedrijf hebben, is het verwijt van de boeren. En die vooral op de korte termijn gericht zijn. Terwijl de boer juist van de lange termijn is. Vandaar die onverstoorbaarheid en onverwoestbaarheid, die ik wel herken uit mijn boerenfamilie. Wat er ook gebeurt, de koeien moeten worden gemolken, het hooi binnengehaald.

Ik denk dat deels die onverstoorbaarheid ervoor zorgt dat boeren in Nederland toch steeds maar stug doorgaan met hun bedrijf, wat er ook wordt afgesproken in Brussel of Den Haag. Maar die onverstoorbaarheid heeft de niet-boerende burger niet. Of althans veel minder. Die is veel eerder geneigd om te zeggen: tot hier en niet verder. Gisteren was het nog leuk, dat ontbijt en die tractorparade, maar nu willen we weer kunnen doorrijden op de snelweg. Punt gemaakt, doe weer gewoon, terug naar je erf. Hou je aan de wet. Parkeren bij de P.

Met hun actie hebben de boeren blootgelegd dat het landbouwbeleid van de afgelopen decennia tot een onwerkbare toestand geleid heeft. Maar wat willen zij nu precies? Dat de stikstofregels afgeschaft worden. Maar voor de lange termijn? Dat blijft onbenoemd. Ze eisen geen 6 procent loonsverhoging, geen verdubbeling of handhaving van de veestapel. Niet het vertrek van de minister. Ze eisen vooral aandacht en sympathie. Die kunnen ze in grote mate krijgen. Maar omdat stadsmensen veel onvoorspelbaarder zijn dan koeien, en korte lontjes hebben, kunnen de boeren de sympathie ook verspelen als ze te veel de snelwegen bezetten. Of dreigend met hun tractor van alles eisen en afdwingen.

