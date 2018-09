Hoe kun je reiniging voelen in het land waar politieke gevangenen onthoofd aan een kruis rotten?

Op de lijst van aanstaande onthoofdingen staat de 21-jarige Ali Mohammed Baqir al-Nimr. Zijn lot: onthoofd worden waarna zijn lichaam op een kruis zal worden genageld om dan te hangen totdat zijn vlees de staat van ontbinding heeft bereikt. Baqir al-Nimr, toen nog maar 17, werd opgepakt omdat hij tegen het regime had gedemonstreerd. Al in 2015 werd zijn doodvonnis aanleiding tot internationale protesten. Ook door Nederland waar minister Koenders tot de conclusie kwam dat door het uitspreken van de doodstraf, Saudi-Arabië het VN-Kinderrechtenverdrag overtreedt. Na drie jaar is het land van kroonprins Mohammed bin Salman niet van plan het vonnis te herroepen.

Lees verder na de advertentie

Ook de 29-jarige Israa al-Ghomgham staat op de rol om binnenkort te worden onthoofd. Dit zou in dat land de eerste executie worden van een vrouwelijke politieke activist. Al-Ghomgham werd in 2015 opgepakt, omdat ze protestacties zou hebben georganiseerd tegen de discriminatie van sjiieten. Er zijn ook politieke gevangenen die niet met de dood maar met de zweep worden gestraft. Het bekendste geval is misschien dat van Raif Badawi, een blogger die wordt beschuldigd de islam te hebben beledigd en in 2012 werd opgepakt. In 2014 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot duizend stokslagen en tien jaar gevangenis. Op 9 januari 2015 kreeg hij de eerste stokslagen voor de Al-Jafalimoskee in Jeddah. Sindsdien krijgt hij iedere vrijdag opnieuw stokslagen. Ondanks de voornemens van de nieuwe kroonprins om het regime te democratiseren, is Saudi-Arabië repressiever dan ooit. Onlangs zijn feministen gearresteerd waaronder Iman al Nafjan die zich sterk had gemaakt voor het recht van vrouwen om auto te rijden.

Dat dit land niet volledig wordt geïsoleerd heeft te maken met zijn olieproductie en zijn sterk religieuze karakter: Sau­di-Arabië staat centraal in de islam

Dat geweld en onbarmhartigheid in Saudi-Arabië zegevieren en dat de meest afschrikwekkende vormen van marteling en doodstraf uit barbaarse tijden stammen, is nagenoeg bekend. Dat dit land niet volledig wordt geïsoleerd heeft te maken met zijn olieproductie en zijn sterk religieuze karakter: Saudi-Arabië staat centraal in de islam. Niet alleen omdat het land talrijke moskeeën wereldwijd laat bouwen of financiert en permanent bezig is zijn verstikkende versie van de islam te verspreiden. Maar boven alles omdat het de heiligste plekken van dat geloof herbergt.