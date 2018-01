Ziektewinst. Achterstandsvoorsprong. De vlucht in glorieuze zieligheid is al een tijd aan de gang en het is besmettelijk. Het wordt de laatste jaren nog eens aangeblazen met het gif van de identiteit. Identiteit en slachtofferschap is een 'match made in heaven'. Hele cohorten ontvouwen vaandels en marcheren erachteraan, elk hun eigen lied zingend. Het is als een massascène in 'The Lord of the Rings', waarin van alle kanten troepen met bijzondere eigenschappen dreunend tegen elkaar optrekken.

Lees verder na de advertentie

Identiteit kan een handig classificeringssysteem zijn, zo'n beetje zoals Linnaeus planten indeelde. Een neutrale verzameling kenmerken. Zodra die neutraliteit wordt aangekleed met geschiedenis en waardeoordelen begint het spek te stinken, om met mijn moeder te spreken, en gaan mensen als doorgeladen kalasjnikovs door het leven. Dit ben ik en dat ben jij en jullie deugen niet en zullen nooit deugen omdat wij denken dat jullie ons niet moeten: peng! Let op de automatische overgang van jij naar jullie. Let er ook op dat de eigen opinie over de ideeën van de andere groep beslissend zijn. De identiteit is dus niet altijd een eigen keuze. Je krijgt hem door andere identiteiten opgedrongen of je wilt of niet. Wie je denkt dat je bent valt niet altijd samen met wie een ander vindt dat je bent.

Kijk open, on­be­voor­oor­deeld en nieuwsgierig naar de geschiedenis

De vraag die me al enige tijd bezighoudt is de volgende: hoe kom ik van mijn identiteit af? Soms helpt de tijd. 'Lekker wijf' is een aspect van mijn identiteit dat ik kwijt ben. 'Oud wijf' kwam ervoor in de plaats: helaas geen verbetering. Maar goed, ook daar helpt de tijd. Als ik 'dood wijf' ben, heb ik nergens meer last van. Ik heb twee aspecten die ik niet zo makkelijk kan kwijtspelen en die in feite met de dag gevaarlijker worden, omdat die door andere identiteiten als bedreigend worden gezien, hoewel ik van die onderdelen nog nooit bewust zelf een wapen heb gemaakt: mijn kleur en mijn opleiding. Door af en toe plat Rotterdams te praten of prat te gaan op mijn eenvoudige afkomst, krijg ik het etiket 'elite' niet weg. En die kleur: die kan ik niet helpen. Wit en hoogopgeleid is in het bewapende, morele identiteitsdenken elitair, racistisch en arrogant. Bewust of onbewust. Is altijd fout. Blijft altijd fout.