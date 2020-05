‘Hoe kom ik onder een afspraak bij de schoonheids-specialiste uit?’

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een vriendin van mijn ouders is schoonheidsspecialiste. Ze is ook een beetje mijn vriendin, want we drinken weleens koffie bij elkaar. Zij heeft een paar jaar geleden aangeboden om mij te behandelen in haar salon. Ik heb geen specifieke huidproblemen, maar het leek me wel aangenaam. Volgens haar was het nodig om iedere zes weken bij haar langs te gaan. Zo zou ik mijn huid in goede conditie houden en dat leek me wel goed om te doen. Inmiddels zie ik er steeds meer tegenop om daar te gaan liggen. Ik heb er eigenlijk nooit wat aan gevonden en geloof ook niet meer dat het goed voor me zou zijn. Ook schrok ik van het bedrag dat ik op jaarbasis kwijt ben aan deze behandelingen en aan de producten die ze me heeft aangesmeerd en die ik altijd weer vergeet te gebruiken. Vanwege de coronacrisis is mijn laatste afspraak geannuleerd, maar zij verwacht binnenkort weer open te gaan. Ik voel zoveel weerstand. Wanneer onze band ­zakelijk was zou ik er niet zoveel moeite mee hebben om af te zeggen, maar we kennen elkaar ook persoonlijk. Het voelt alsof ‘geen zin meer hebben’ geen goede reden is ermee om te stoppen. Ik weet dat ze hoe dan ook beledigd zal zijn. Hoe zeg ik dat ik ermee wil ophouden?

Stoppen met schoonheid

Beste Stoppen met schoonheid,

Natuurlijk hoeft u niet naar de schoonheidsspecialiste, als u daar geen zin meer in hebt! Er is geen enkele reden om tegen heug en meug dure behandelingen te ondergaan, waar u geen baat van ondervindt. Dat de schoonheidsspecialiste bevriend is met uw ouders en met uzelf doet er niet toe. U bent als enige baas over uw eigen lichaam. Wat u dus te doen staat, is haar vertellen dat het afgelopen is en dat u niet meer komt. Het best is om ­gewoon eerlijk te zijn. Als het alleen een zakelijke relatie was, had u smoesjes kunnen bedenken in de trant van: ik heb er geen geld meer voor of ik heb het te druk. Maar dit is iemand die u goed kent, dus zij heeft recht op de waarheid. Zeg tegen haar: “Dit zal je niet leuk vinden om te horen, maar ik heb besloten dat ik geen gebruik meer wil maken van je diensten. Ik ben erachter gekomen dat ik niet het type vrouw ben dat geschikt is voor schoonheidsbehandelingen. Andere vrouwen vinden het vast wel fijn, maar ik heb het een tijd geprobeerd en het is niks voor mij, ik kan net zo goed zonder. Ik heb er gewoon geen zin meer in, sorry.”

Vervolgens kan ze hoog of laag springen, maar u hebt duidelijk ­gemaakt: u komt niet meer voor nieuwe behandelingen. Of zij ­hierdoor beledigd raakt, is geheel haar eigen keus. Dat is niet uw verantwoordelijkheid.