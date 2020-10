Hoe kinderachtig is het de avond voordat een lockdown ingaat vanwege een dodelijk virus, nog snel even los te gaan?

Het kabinet heeft na wekenlange aarzeling nu toch een beperkte lockdown aangekondigd, in een nieuwe poging het Covid-virus in te dammen. Scherpere maatregelen zijn zeer nodig, omdat ziekenhuizen toenemende problemen melden en hun reguliere zorg al fors afschalen. Het is verbazend dat premier Rutte, bijna tegen beter weten in, de scherpere maatregelen lang uitstelde. Hij hoopte dat de verspreiding van het virus beperkt zou blijven, omdat burgers wijs genoeg zijn om de dringende adviezen op te volgen.

Dat was een misrekening, die ons land duur komt te staan. Nu moet de horeca dicht, stoppen de amateursportwedstrijden, moet iedereen zoveel mogelijk thuiswerken en komt er een plicht in publieke ruimten een mondkapje te dragen. De economische en maatschappelijke schade is nu vele malen groter, dan wanneer het kabinet eerder en harder had ingegrepen.

Rutte kreeg hierover dan ook een uiterst kritische reactie in de Kamer. Hij sprak een mea culpa uit. Het mensbeeld van de liberale premier is gekanteld. Hij dacht te maken te hebben met een natie vol met verantwoordelijke individuen. De werkelijkheid is dat te veel individuen hun eigen vrijheid en pleziertjes belangrijker vinden. Exemplarisch hiervoor is het beeld van de horecatent – pal voor het gebouw van de Tweede Kamer – die vol stond met hossende mensen. Vergelijkbare beelden waren ook elders in het land te zien. Hoe kinderachtig kunnen volwassenen zijn, om de avond voordat een lockdown ingaat vanwege een dodelijk virus, nog snel even los te gaan?

Nederlanders moeten blijkbaar duidelijke maatregelen van de overheid opgelegd krijgen. Dat is de treurige les die Rutte met zijn kabinet heeft geleerd.

Maar er blijven vragen

Toch zijn ook bij dit nieuwe pakket vragen te stellen en niet alle maatregelen zijn even helder. Zo is er weliswaar een routekaart gemaakt die – á la die van Ierland – aangeeft welke maatregelen worden genomen als kritische waarden worden overschreden. Maar de routekaart is voor regio’s bedoeld en gaat pas in als het virus landelijk is ingedamd. Het regionale coronabeleid mislukte eerder, omdat de regio’s een landelijk beleid prefereerden. Waarom zou het nu dan wel werken?

Er blijft ook ruimte voor eigen interpretatie. Het kabinet wil dat mensen thuiswerken. Maar we kunnen nog steeds naar de sportschool, op bezoek gaan en zelfs op vakantie naar een geel gebied in het buitenland.

Het is niet de bedoeling dat alles wat nu mag, ook wordt uitgevoerd. Rutte was op dat punt helder: blijf thuis en vermijd sociale contacten. De vraag is nu of burgers dat ook zo interpreteren. Als straks blijkt dat ook deze maatregelen onvoldoende effect sorteren en er een harde lockdown moet komen, dan zal Rutte zijn mensbeeld nog verder moeten bijstellen.

In het Commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.