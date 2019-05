We zitten tijdens de fractievergadering met acht mensen in de vergaderruimte. Zeven mannen en een vrouw. Enkele minuten na aanvang komt er nog ­iemand binnen. Een nieuw lid dat eens wil komen kennismaken en sfeer proeven. Een blanke, hoogopgeleide man. Het is altijd leuk om een nieuw gezicht te mogen verwelkomen in de fractie, maar de gedachte die ook bij me ­opkomt is: jammer, geen vrouw.

Diezelfde avond lees ik in het nieuws over de ‘abortusban’ in de Amerikaanse staat Alabama. Mijn tijdlijn op social media staat (terecht) vol met boze vrouwen. De woede richt zich onder andere op de 25 (van de 27) Republikeinse senatoren, allen blanke mannen, die voor de wet stemden. Oppositieleider Bobby Singleton vatte het na afloop kernachtig samen: “You’ve got 27 men over on the other side ready to tell women what they can do with their bodies.” Mannen die vrouwen vertellen wat met hun lichaam te doen. Ik kan de boosheid goed begrijpen, maar ik kan beide gebeurtenissen niet los van elkaar zien.

Ik zal als man wellicht niet goed begrijpen wat de achterliggende oorzaken zijn, maar ik wíl het wel heel graag begrijpen

Waar zijn de vrouwen? Hoe kan het dat een democratie leidt tot een dictatuur van de man? En de vraag die als man moeilijk is om hardop te stellen, vanwege het risico om als vrouwonvriendelijk te worden neergezet: als er ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn in een democratisch land, helpen vrouwen mannen dan niet zelf ook in die positie? Ik wil dat graag toelichten.

Vrouwonvriendelijk Bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten was de opkomst ‘hoog’, maar maakte slechts 56,1 procent van alle kiezers gebruik van zijn stemrecht, 45 procent was vrouw. Van deze vrouwen stemde een aanzienlijk deel op een partij die er vrouwonvriendelijke standpunten op nahoudt: FvD-stemmers (36 procent vrouw), CU/SGP- stemmers (50 procent vrouw). Uit CBS-onderzoek (2017) blijkt dat weliswaar 44 procent van de Nederlanders op de een of andere manier politiek actief is, maar ook hier zijn mannen actiever dan vrouwen. Slechts 2,4 procent van alle vrouwen in Nederland is lid van een politieke partij. Ik zal als man wellicht niet goed begrijpen wat de achterliggende oorzaken zijn van deze cijfers, maar ik wíl het wel heel graag begrijpen. Waarom ben je niet politiek actief, of ga je niet stemmen als vrouw? En als je dan gaat stemmen, waarom op een man, of op een vrouwonvriendelijke partij? Ik laat het me graag uitleggen door heel veel vrouwen.

