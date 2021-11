Hoe kan het dat de groupies van sekteleider Thierry Baudet zomaar hun verstand verliezen?

Afgelopen weekeinde vonden twee grote demonstraties plaats in Nederland, die allebei meer dan twintigduizend mensen op de been brachten. Zaterdag werd in Amsterdam een klimaatmars gehouden en zondag in Den Haag de protesttocht tegen het coronabeleid. Ik zal niet verhullen dat ik tegenover beide bewegingen vrij sympathiek sta.

Ook ik hunker naar een betere wereld, schoner, minder warm en, wegens het eigen belang van de polderbewoner die ik ben geworden, gevrijwaard van een omhoogklauterende zeespiegel achter mijn lieflijke dijk.

Het protest van zondag, zolang dat zich niet dwangmatig tegen vaccinatie opstelt, kan ook mijn goedkeuring wegdragen. Samen vóór een samenleving waarin alle burgers ­gelijk worden behandeld, zonder tweedeling en discriminatoire sanitaire maatregelen.

Het opgewonden standje uit Zweden

Hoewel ik uit journalistieke principes al jaren niet meer aan straatprotesten doe, projecteer ik mezelf graag denkbeeldig in het warme bad van gelijkgestemden. Maar er zijn wel hier en daar restricties. Geen haar op mijn hoofd bijvoorbeeld die eraan denkt hand in hand te lopen met dat kleine opgewonden standje uit Zweden. Ik bedoel dat meisje dat collega Esther van Fenema maandag in haar Trouw-column als ‘schuimbekkende Greta’ omschreef. Te zuur en te eenzijdig. Maar goed, in Amsterdam was zaterdag geen Greta Thunberg te bekennen.

Ik had dus ook de volgende dag denkbeeldig door Den Haag kunnen lopen, tegen het coronatoegangsbewijs. Trots achter dat ene bord met die eenvoudige boodschap: ‘Disproportioneel’. Het zou zeker prettig zijn geweest. Tot het Malieveld. Daar zou ik me plots tussen al die applaudisserende enthousiastelingen hebben bevonden, de blik gericht op dat andere opgewonden standje op het podium.

Baudet leek door een zwerm wespen gestoken

Ik bedoel de man die heen en weer lopend op een soort balkon met microfoon in de hand het publiek ophitste. Druk gebarend wees hij met zijn vinger naar links, waar het hart van de Nederlandse politiek klopt: “Die leugenaars op het Binnenhof, je ziet ze liegen!”

De leider van Forum voor Democratie leek zondag als door een zwerm wespen gestoken. En hoe harder hij brulde, hoe luidruchtiger de instemming van het publiek. Het scandeerde: ‘Thierry! Thierry!’ Ik had het daar geen seconde volgehouden en was snel weggerend.

Eenmaal thuis had ik me natuurlijk afgevraagd hoe het kon dat zoveel mensen hun verstand zomaar konden verliezen. Hoe ze als groupies van die sekteleider zijn voornaam bijna verliefd konden scanderen. Hadden ze hem soms de woensdag ervoor niet in de Tweede Kamer gezien, geagiteerd en alweer druk gebarend, de grootste idioterieën debiterend?

Baudet: “In het afgelopen half jaar is in Nederland een onverklaarbare oversterfte van 5300 mensen. Er zijn maar 1200 officiële coronadoden geregistreerd. Het kan haast niet anders dan dat die duizenden oversterfte komen door die vaccinaties.”

Je leest het goed: duizenden doden door het giftige vaccin, die door artsen, familie en vrienden onder de pet worden gehouden. ‘Thierry! Thierry!’

