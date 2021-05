Hoe Jacinda Ardern haar vriendelijk inzet als wapen

Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, heeft internationaal aanzien en is een icoon van links. Ze is een sociaal-democraat die het wel lukt grote verkiezingsoverwinningen te boeken. Ze is de tegenpool van de sterkemannenpolitiek. En bewijst dat het ook heel anders kan.

Politiek gaat over inhoud en houding. Inhoudelijk heeft ze dezelfde agenda als links in andere landen. Ze profileert zich sterk door haar houding. Ze is vriendelijk. Heeft het vaak over de ‘politiek van de vriendelijkheid’. Hoe framet ze die?

We zijn de profileringsdrang van politici normaal gaan vinden, zegt ze. Dat zien we als een teken van kracht. Maar je kunt ook gewoon vriendelijk zijn. Vriendelijkheid is ook een teken van kracht.

Vriendelijkheid komt met empathie, zegt ze, en de grote problemen van onze tijd vergen empathie. De klimaatcrisis vergt empathie­­ voor de nieuwe generaties. Bestrijding van Covid vergt empathie voor oudere generaties. Een empathische samenleving lost problemen op.

Vriendelijkheid spreekt niet vanzelf, benadrukt ze. ‘Je moet niet bang zijn om vriendelijk te zijn’. Als persoon kun je vriendelijk zijn, maar als politicus moet je vooral vriendelijk dúrven zijn.

Linkse thema’s doen het momenteel goed, maar linkse partijen in Nederland doen het niet goed. Daar zijn ongetwijfeld allerlei oorzaken voor. Maar toch een vraag: als je de corona-debatten volgt, de verkiezingsdebatten, het Omtzigt-debat, het notulen-debat – is vriendelijkheid dan kenmerkend voor de huidige linkse leiders?