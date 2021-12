Hoe hypocriet is het om naar de Formule 1 in Saudi-Arabië te kijken?

Kijkend naar Emmanuel Macron, dit weekeinde, werd ik door een mix van onbehagen en schaamte bevangen. Frankrijk, met Macron voorop, zal vanaf volgende maand het voorzitterschap van de Europese Unie bekleden. En wat voor een voorbeeld gaf de Franse president, drie weken voor dit moment suprême? Om de verkoop van tachtig Rafale-gevechtsvliegtuigen te bezegelen ging hij naar Canossa, tijdelijk omgedoopt met de Saudische naam Djedda. Daar werd hij het eerste staatshoofd sinds 2018 dat zonder aarzeling de hand van slager en tevens de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman kwam drukken, de man die drie jaar geleden collega-journalist Jamal Khashoggi liet vermoorden en in stukjes liet zagen.

De volgende dag was Mohammed bin Salman nog steeds in Djedda, maar nu om van zijn eigen Formule 1-Grand Prix te genieten. Een politiek correct stemmetje in mijn hoofd zeurde: als Macron in Djedda was om zijn vliegtuigen te verkopen, deden de coureurs niet hetzelfde met hun zielen? Toegegeven, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton droeg een helm met de kleuren van de regenboog en waagde zich aan een nietszeggend zinnetje; het was niet zijn keus om in Djedda te racen.

Minder correct was de stilte van Max Verstappen toen Amnesty International hem vroeg zich over de geschonden mensenrechten in Saudi-Arabië uit te spreken. Ik vind Amnesty een zeer nuttige organisatie (en ik tekende nog vorige week een petitie voor de vrijlating van een Iraanse activiste), maar kun je van iemand verwachten die de wereld­titel probeert te veroveren dat hij het gastland tegen zich in het harnas jaagt en zijn concentratie verliest?

En wij? Was het dan niet hypocriet na zoveel reserves om zondag rond 18.30 uur toch op Ziggo Sport af te stemmen? Ik keek eerst met een half oog naar de grommende bolides totdat mijn mond openviel en mijn hele blik aan het scherm ging kleven. Het spektakel was ongekend, uitzonderlijk en een hartinfarct waardig. Zeus-Hamilton was van de Griekse berg Olympus afgedaald en Jupiter-Verstappen van het Romeinse Capitool. In een chaos van scheurend metaal, verpletterde neusvleugels, brandende banden, afspringende vuurdeeltjes herleefde de mythologie.

Het regende gele en rode vlagen op het bochtige circuit en de wedstrijd werd stopgezet, herstart en dan weer stopgezet. De twee gehelmde entiteiten duwden, trokken, remden en sneden elkaar de pas af met in hun oppermachtige vuist een wraakzuchtige bliksemschicht. Toen Mercedes-baas Toto Wolf zijn koptelefoon op zijn desk stuksloeg nadat Zeus en Jupiter in ronde 37 even op elkaar botsten, sprong mijn hart op van gelukzaligheid. Helaas won uiteindelijk Zeus van Jupiter.

Wel had hij minuten nodig na de race, het nog gehelmde hoofd in zijn handen geklemd, om die liters adrenaline uit zijn lijf te persen. Gekrenkte Jupiter liet zijn champagnefles onaangeroerd en vluchtte van het podium. En ik, hypocriete voyeur, had zelfs niet eens een regenboogsjaal in huis om tijdens de race mijn geweten te verlichten.

