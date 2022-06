Hoe had de wereld eruit gezien als we geldzucht en zendingsdrang hadden ingetoomd?

Soms bedenk ik weleens hoe het zal zijn voor de nieuwe mens, ontstaan uit een handvol overlevers, om de verloren beschaving van de 21ste eeuw terug te vinden, bedekt door het puin van oorlogen, natuurrampen en ijstijden. Alleen de rudimenten van onze steden zijn nog aanwezig. Ze kunnen hun ogen en hun conclusies bijna niet geloven. Wat ze opgraven begrijpen ze nauwelijks. Opgewonden reconstrueren ze onze samenleving, vertellen ze ons verhaal, zonder twijfel een verhaal vol leemten en verkeerde aannames. Zouden we onszelf erin herkennen?

Een dergelijke gedachte speelde door mijn hoofd tijdens de zondagse radio-uitzending van VPRO-OVT, waarin het onder andere ging over de precolumbiaanse culturen van het Amazonegebied. Zouden de middeleeuwse bewoners van het Amazonegebied zichzelf herkennen in onze vastgeroeste ideeën over hen? Het beeld wordt de laatste decennia telkens bijgesteld dankzij nieuw archeologisch onderzoek. Historici grijpen nu terug op de eerste verslagen van reizigers uit begin zestiende eeuw, die lange tijd ongeloofwaardig werden gevonden.

Zo werd onlangs opnieuw zichtbaar gemaakt dat het Amazonegebied geen jungle was, bewoond door een enkele ‘nobele’ naakte wilde. Nee, het was een redelijk dichtbevolkt gebied met bloeiende culturen. Dat de jungle de resten ervan heeft overwoekerd was in feite te wijten aan de komst van Europese conquistadores.

Niks beschaving!

De eerste reizigers die in het kielzog van Columbus de nieuw ontdekte gebieden beschreven, maakten gewag van uitgestrekte steden en een flinke populatie in het hele Amazonegebied. Reizigers die een paar eeuwen later kwamen maakten gehakt van de reisverslagen van hun voorgangers. Niks beschaving! Oerwoud! Rare leugens van die Orellana en die De las Casas. Maar de eerste ‘kolonisten’ spraken wel degelijk de waarheid.

Met hun komst brachten ze overigens wel meteen ziekten mee waartegen de mensen daar geen verweer hadden. Woonden er rond 1500 nog vele miljoenen in het Amazonegebied, rond 1980 waren dat er minder dan 200.000. Niet alleen de besmettelijke ziekten hadden hun aantal teruggebracht. Ook de permanente druk op het gebied door houtkap en agrarische expansie heeft de oorspronkelijke bevolking gedecimeerd.

Maar behalve die verwoestende moderne exploitatie door aanhangers van een man als Bolsonaro, is er nog een andere, ogenschijnlijk vreedzamer benadering van het gebied. Idealistische natuurbeschermers, geharnast optrekkend tegen de economische exploitatie en uitputting van het immense land, gedreven door zorg om de planeet, schrijven voor hoe het regenwoud moet worden beschermd.

Bestraffend vingertje

Van twee kanten worden de oorspronkelijke bewoners belaagd. Hun eigen van oudsher omzichtige manier om de natuur naar hun hand te zetten en in hun levensonderhoud te voorzien, wordt enerzijds bedreigd door de grote ontginningsmachines van de Bolsonaro’s en anderzijds met een bestraffend vingertje afgewezen door de natuurbeschermers. Het principe van zelfbeschikking, waar we in Europa zelfs oorlogen om voeren, wordt niet overal toegepast. Hebben de natuurbeschermers ongelijk? Nee, zeker niet. Het behoud van het regenwoud is van groot belang. Maar het zou hen sieren, wanneer ze de imperialistische en paternalistische trekjes van hun vooral westerse idealen zouden erkennen.

Een positief effect van de moderne, minder eurocentrische benadering van de geschiedenis is dat we oog krijgen voor de waarde en rijkdom van andere culturen. Dat we inzien welke verwoestingen de Europese expansie ooit heeft aangericht. Wie rondreist in Zuid- en Midden-Amerika ziet het: vanaf het moment dat Columbus voet zette op dat gigantische werelddeel zijn de culturen en mensen daar in een schrikbarend tempo onder de voet gelopen en gekoloniseerd.

Op elke heuvel en elk kruispunt werd een kapel, een kerk en een administratief gebouw neergezet in de karakteristieke Spaanse barokstijl en werd van elke kansel de superioriteit van het katholieke geloof en de christelijke beschaving verkondigd en aan de verbaasde bevolking opgedrongen.

Als we die geldzucht en zendingsdrang hadden ingetoomd, hoe zou de wereld er dan nu uitzien?

Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 1945) schreef meerdere romans, novelles en theaterstukken. In 2018 won ze de Constantijn Huygens-prijs voor haar gehele oeuvre. In haar column in Trouw bespiegelt ze tweewekelijks op de actualiteit. Lees ze hier terug.