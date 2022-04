Hoe graag willen we Poetin op de knieën krijgen?

Dat de president van Oekraïne niet voor de gezelligheid zou inbellen bij het Nederlandse parlement wisten we natuurlijk. We waren gewaarschuwd; bij soortgelijke sessies met andere parlementen was hij vaak ongekend direct geweest, een man die geen tijd te verliezen had, de leider van een belegerd land, een staatshoofd zonder stropdas. En we wisten ook wel zo ongeveer welk beroep hij op ons zou doen, het was zijn plicht om het onmogelijke te vragen, en wij zouden dan na afloop zeggen dat het begrijpelijke wensen waren en dat we deden wat we konden, maar sommige dingen zijn nu eenmaal niet zomaar in te voeren, langetermijn-dingen zijn het, met vele randvoorwaarden, daar moet je heel zorgvuldig naar kijken.

Zo ging het inderdaad. Zelenksi vroeg om een onmiddellijke boycot van olie en gas uit Rusland, en tevens om het EU-lidmaatschap voor Oekraïne: “Ons EU-lidmaatschap is afhankelijk van jullie, dat weet jij ook, vriend Mark.” Logische wensen, maar ook logisch dat vriend Mark de boot afhield. “Natuurlijk”, zei de premier tegen verslaggevers. “Hij wil meer. Hij wil meer. Hij wil sneller Europa in, hij wil sneller van Russisch olie en gas af, sneller die havens dicht. Dat snap ik. Maar we moeten de belangen daarbij wel breed afmeten.”

Ik zal niet beweren dat dit onjuist is, maar het zit me toch niet helemaal lekker. Denken we in Nederland en in de EU wel creatief genoeg nu we te maken hebben met een situatie waarin geen regeerakkoord of Europese richtlijn houvast geeft? Misschien koersen we nog te veel op de reflexen van de oude normaliteit en zien niet welke ‘onmogelijke’ stappen toch mogelijk zijn.

Hoogleraar Sweder van Wijnbergen, oud-secretaris-generaal van het ministerie van economie, suggereerde zoiets in De Volkskrant waar het gaat om olie en gas. Er wordt paniek gezaaid over dreigende schaarste, schrijft hij. Sancties leiden tot verschuivingen in het aanbod, niet tot het opdrogen ervan. En als we het taboe op kolen tijdelijk opschorten, helpt ook dat aanzienlijk om van de Russische fossiele brandstoffen af te komen. Het is maar wat we er voor over hebben om Poetin op de knieën te krijgen.

Wat het EU-lidmaatschap betreft: als het kon, zou je Hongarije zo willen inruilen voor Oekraïne. Of de Hongaarse kiezers moeten zondag toch nog afrekenen met Poetins bondgenoot Viktor Orbán, die spuugt op de EU, terwijl hij gretig de Europese subsidies incasseert. Maar ruilen kan niet, het EU-lidmaatschap is geen geschenk, we kunnen het Oekraïne niet cadeau doen, er gelden bij aanmelding eisen qua democratie en rechtsstaat.

Maar zijn we daarmee uitgepraat? Is er geen andere manier om Oekraïne bij de EU te betrekken, en wel zo dat het recht doet aan de tragedie die het land doormaakt vanwege zijn Europese aspiraties? Ik denk aan een speciale status voor Kiev. Zoiets als een huisvriend. Van wie iedereen weet: die hoort bij het Europese project, ook als een lidmaatschap er nog niet in zit.

En noem dat Europese project dan het Gemeenschappelijke Europese Huis, een idee van Michail Gorbatsjov, uit andere tijden.