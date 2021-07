Hoe goed je ook je best doet, zolang je pensioen vastzit bij ABP is het dweilen met de kraan open

Op de een dag ben je er klaar mee. Je stuurt brieven naar ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) en krijgt beleefde mailtjes terug dat er ‘aan wordt gewerkt’. Je ondertekent petities, stuurt die naar je collega’s, biedt de handtekeningen persoonlijk aan bestuurders aan, en krijgt een feestelijk bedankje voor je ‘belangrijke’ signaal. Teleurgesteld sla je keer op keer de krant dicht. Keer op keer brengt ABP het beleid weer niet in lijn met klimaatdoelen.

We namen een dagje vrij, reisden af naar Heerlen en bezetten de ontvangsthal van ABP. Volgens die aardige receptionist was het alweer even geleden dat er actievoerders waren bij ABP – toen er nog in wapens en tabak werd geïnvesteerd, inmiddels uit de portefeuille. We brachten slaapzakken en matjes mee en zouden niet weggaan tot ABP zich terugtrekt uit de fossiele industrie. Welke pensioendeelnemer is zo gek?!

We hebben er wat van gemaakt die middag, te volgen via een livestream. De politie vroeg of we echt niet weg wilden gaan, anders werden we opgepakt voor lokaalvredebreuk.

Zo gingen we met slaapzakje en al mee in het politiebusje, de cel in, op de heetste 17 juni ooit gemeten. Dit overkwam ons, pensioendeelnemers van het grootste pensioenfonds, ambtenaren en medewerkers bij gemeente, provincie, onderwijs, universiteit. Gewone bezorgde burgers.

Natuurlijk waren er weinig mensen op het ABP-hoofdkantoor. Maar wat moesten we anders doen?

Pensioen vast bij ABP

Je neemt je eigen duurzame maatregelen, maar ondertussen zit je pensioen vast bij ABP. Wij werken in dienst van de samenleving en dienen het algemeen belang, ook op gebied van natuur en klimaat. Maar zo is het dweilen met de kraan open.

Op social media zijn we klimaatgekkies, en het delen van onze zorgen valt niet altijd mee. Maar wij ventileren hier geen ‘mening’ – we volgen de wetenschap. Wij hebben grote zorgen over het leven op aarde en over een leefbare toekomst voor de generaties na ons. De landen die het minst aan deze crisis hebben bijgedragen worden al lang getroffen door de effecten van het veranderende klimaat.

Wij hebben geen beter antwoord op vragen van onze kinderen, of de mensen in Azië en Afrika. Nederland zou voorloper moeten zijn in klimaatbeleid: we wonen immers in een delta, en de kennis, technologie en het geld voor duurzame en verantwoorde keuzes zijn beschikbaar.

Wij zijn beschaamd dat wij, onze generatie, het meest verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis. Maar we zijn trots op de actiebereidheid van onze collega’s die bij ABP Amsterdam en Heerlen hebben gedemonstreerd. Want wij zijn nog niet klaar met ABP.

Lees ook:

Een bedrijf als Eneco toont lef, daar hoef je bij het ABP niet voor aan te kloppen

Eneco gaat vergroenen, maar het ABP gaat meer aandelen in Shell kopen. Irene van Staveren wil uitleg, als econoom en als deel­nemer aan het staatspensioenfonds.

Geïnspireerd door Urgenda en het Shell-vonnis bereiden activisten nu ook een klimaatzaak voor tegen ABP

Klimaatactivisten mikken nu ook op een rechtszaak om een pensioenfonds tot duurzaamheid te dwingen. Zij richten hun pijlen op ABP, vanwege diens grootschalige belegging in fossiele energie. De zaak die Milieudefensie won tegen Shell geldt als inspiratiebron.