Hoe frame je het NRA-standpunt na de dramatische schietpartij in Texas?

Een paar dagen na de school shooting in Texas houdt de NRA – de machtige lobbygroep voor vrij wapenbezit – een groot congres. De Republikeinse senator Ted Cruz is een van de sprekers en is ­voorstander van wapenbezit. Hoe frame je dat standpunt, na die dramatische schietpartij?

1.

Hij noemt de dader een ‘monster’. Daarmee roept hij een beeld op: monsters zijn niet te stoppen, ook niet door een wapenverbod. Hebben monsters geen wapens, dan grijpen ze naar iets anders. Met auto’s kun je ook doden, zegt de NRA – daarom gaan we auto’s toch niet verbieden?

2.

Wie zijn er voor meer strikte regels voor wapenbezit? Dat is de bestuurlijke elite, zegt Cruz. Die is rijk, kan zichzelf makkelijk beschermen. Maar wie arm is en in een slechte wijk woont, kan dat niet. Die kun je het recht op een wapen niet ontnemen.

3.

Er is een dieperliggende, culturele verklaring voor de shooting. Er zijn gebroken gezinnen, afwezige vaders, pesterijen op de sociale media, er is afnemend kerkbezoek, drugsverslaving. Cruz refereert zo aan de waarden van conservatief Amerika – ­geloof, gezin, een afkeer van drugsgebruik.

Die redenering is feitelijk onjuist, zeggen de ‘factcheckers’. In veel landen zien we dezelfde ontwikkelingen – en daar zijn geen shootings.

En zo laat Cruz’ redenering zien hoe politieke communicatie vaak verloopt. Zeg dat de bestuurlijke elite fout is en beroep je op de kernwaarden van je toehoorders – dan doen de feiten er niet meer toe.