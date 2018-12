Hoe erg verstoort een boerka de communicatie?

Op een dag begin december liep ik eens, als Zwarte Piet verkleed op weg naar de school van mijn kinderen, voor de grap de winkel van een bevriende slager binnen. Hij zag mij, schrok en ging onmiddellijk voor de kassa staan, omdat hij dacht dat ik een overvaller was. Ik kon me wel voor mijn kop slaan. Natuurlijk. Hij herkende mij niet.

Maar stel nu dat ik een boerka had gedragen. Was dat even bedreigend geweest? Het handhaven van het boerkaverbod heeft niet de prioriteit van burgemeester Halsema van Amsterdam, liet ze deze week weten. Ook het UMC, het academisch ziekenhuis in Utrecht, gaat personen met gezichtsbedekkende kleding niet weren of verwijderen. Zolang ze een identiteitsbewijs kunnen laten zien, mogen ze blijven, met boerka en al.

Door de uitspraak van Halsema is het boerkaverbod weer onderwerp van debat. Symboolpolitiek, noemde op deze pagina Annelies Moors het besluit om gezichtsbedekkende kleding te verbieden in overheidsinstellingen, op scholen, in zorginstellingen en in het openbaar vervoer.

Er zijn grotere problemen dan dat daar vrouwen rondlopen die door hun kleding onherkenbaar zijn, is het argument. Laat de politie liever optreden tegen gevaarlijk verkeersgedrag, tegen criminaliteit, tegen geweld op straat. Hoe groot is de kans dat een overvaller zich in een boerka hult?

Het boerkaverbod is een oplossing voor een nauwelijks bestaand probleem, schreef Annelies Moors dan ook. Met dat voor ogen zou je kunnen zeggen dat Halsema een verstandige keuze maakt door het in ieder geval niet bovenaan haar prioriteitenlijst te zetten. Maar daar kwam een tegengeluid op.

Stemming

Elkaars gezicht kunnen zien is een belangrijke voorwaarde om soepel met elkaar om te gaan, vooral wanneer het om vreemden gaat, bracht Agneta Fischer er tegenin, hoogleraar emoties en affectieve processen (UvA). Niet alleen iemands ogen, maar temeer de mond laat zien hoe de ander reageert op een vraag, een opmerking, schreef ze. Niet de veiligheid, maar vooral de stemming in de samenleving, die stroom van communicatiemomenten vraagt erom dat ieders gelaat zichtbaar is. Handhaven van het boerkaverbod is volgens haar daarom juist wel belangrijk.

Hoe belangrijk is het om het gezicht van onze gesprekspartner te kunnen zien? Bij telefonisch contact missen we het niet. Maar in mailverkeer gaat er weleens wat mis, omdat we soms ironie missen, of grappig bedoelde gekheid, of juist irritatie. In die zin is handhaving van het boerkaverbod wel degelijk van belang.

Nu laat de invoering van het verbod nog zeker een half jaar op zich wachten, juist omdat het niet zo makkelijk is, precieze afspraken te maken over de handhaving ervan. Over de vraag wat het boerkaverbod betekent voor die ongeveer tweehonderd moslimvrouwen die ervoor kiezen er een te dragen, is al veel gezegd. Dat laten we nu buiten beschouwing.

Vandaar mijn vraag: vindt u het nodig dat in scholen en ziekenhuizen en het openbaar vervoer ieders ogen en mond zichtbaar zijn?

Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 4 december 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.