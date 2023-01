Hoe eerder Moskou wordt gestopt, hoe minder doden, hoe meer uitzicht op vrede

Het geldt als een slechte debattruc om bij actuele kwesties op de proppen te komen met Hitler of de nazi’s. Je slaat er, om het passend uit te drukken, elk gesprek mee dood. Maar ik zou toch graag een amendement in willen dienen: als het wél op zijn plaats is te verwijzen naar de (ontstaans)geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, moet je dat ook doen. Waarbij een verwijzing niet hetzelfde is als een gelijkstelling.

Dit ter inleiding op een tweet van Jessica Berlin, expert in internationale betrekkingen, gevestigd in Berlijn, regelmatig reizend naar Kiev. “Als we nazi-Duitsland in 1939 hadden gestopt, was het geen Tweede Wereldoorlog geworden”, schreef ze. “Als we fascistisch Rusland stoppen in 2023, wordt het geen Derde Wereldoorlog.” Berlin, een frequent verschijnende gast in Duitse talkshows en andere media, sprak daarmee bondskanselier Olaf Scholz toe, de man die een sleutelrol heeft te vervullen bij de militaire steun aan Oekraïne, maar vooral aarzelt, uitstelt en afremt.

Vandaag zal bij overleg op de basis Ramstein mogelijk blijken of Scholz buigt voor de druk van bondgenoten als Polen en Finland om Leopard-tanks te mogen leveren aan Oekraïne – daarvoor is Duitse toestemming nodig omdat ze in Duitsland zijn geproduceerd. Voor Oekraïne zijn die tanks van levensbelang nu het erop lijkt dat Rusland een groot offensief wil beginnen om zijn imperialistische oorlog alsnog te winnen. Van Duitsland wordt daarom niet alleen gevraagd groen licht te geven voor doorlevering van al verkochte Leopards, maar om ook zelf tanks naar Oekraïne te sturen.

Zo’n verzoek maakt Duitsland nerveus, vanwege het verleden. Duitse tanks op dezelfde Oekraïense bodem als waar de nazi’s tachtig jaar geleden vochten? Dat was nooit de bedoeling. En toch is dit waar Poetins agressie om vraagt, met zijn oorlogsmisdaden, genocidale acties en meedogenloze aanvallen op burgerdoelen, zoals historicus Timothy Garton Ash aanvoerde in The Guardian: “De les van de geschiedenis is niet dat Duitse tanks nooit tegen Rusland mogen worden ingezet, wat het Kremlin ook doet, maar dat ze ingezet moeten worden ter bescherming van de Oekraïners, de grootste slachtoffers van zowel Hitler als Stalin.” Ik voeg eraan toe dat dit niet alleen geldt voor Duitse tanks, maar voor tanks uit alle landen die de waarden van vrijheid, democratie en recht onderschrijven.

Je kunt het ook anders zien, natuurlijk. In ons land circuleert een petitie tegen wapenleveranties aan Kiev en voor onderhandelingen met Moskou. Eén van de ondertekenaars is oud-ambassadeur Koos van Dam, hij pleit voor ‘calculeren’. Oekraïne kan deze strijd niet winnen, zegt hij in NRC, en dan is onderhandelen beter dan doorvechten; het kost minder mensenlevens. Om dezelfde redenen pleitte hij in 2012 ook voor onderhandelingen met de Syrische dictator Assad.

Maar wat zou het voor Oekraïne betekenen nu de strijd te staken? Een overgave aan een moorddadig regime dat het bestaansrecht van dit land en zijn bevolking ontkent. Waarna andere landen en andere bloedbaden zullen volgen.

Als we gaan calculeren – noem het ‘oorlogsrekenen’ – dan is dit de som: hoe eerder Moskou wordt gestopt, hoe minder doden, hoe meer uitzicht op vrede.