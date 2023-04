Er is een tijd geweest, jaren geleden, dat ik elke dag met lood in de schoenen naar het werk ging. De uitdrukking zegt het goed: je voeten proberen je tegen te houden, zo zwaar maken ze zich, en er dreigt iets stuk te gaan als je toch doorgaat. Maar je hoofd vindt dat je moet gaan, en daar ga je. Ik dacht vaak: waarom sta ik elke dag om zes uur op, om me vervolgens ten burele af te laten bekken? Maar ik kende het antwoord: omdat er geen alternatief was, omdat er geld verdiend moest worden, omdat de houwdegen de macht had en ik niet.

In zekere zin wist ik niet beter. Vanaf het begin van mijn loopbaan kwam ik bazen en baasjes tegen die zichzelf groter maakten dan ze waren door anderen klein te maken, al moet ik daar direct bij zeggen dat er ook inspirerende en hartelijke leidinggevenden op mijn pad kwamen. Maar ik heb gezien hoe een organisatie een keten van angst kan worden als er een Bokito aan de top staat; er ontstaat een hofhouding van sub-Bokito’s, die op hun beurt de gewone apen weer kleineren. Waarna die elkaar gaan pootje haken om in de gunst te komen bij hun meerderen.

Vloekend en tierend gehakt maken van het wedstrijdverslag

Misschien moet ik het maar gewoon concreet maken, met wat ervaringen bij verschillende titels. Er was een krant waar op maandagochtend regelmatig het ene of andere lid van de hoofdredactie de vloer opstormde, naar de sportredactie beende en daar vloekend en tierend gehakt maakte van het wedstrijdverslag over de plaatselijke voetbalclub. Het kon gebeuren dat degene die ‘s avonds aan het roer had gezeten de volgende dag te horen kreeg dat de krant die hij had gemaakt ‘volslagen kut’ was. Beginnende verslaggevers kregen de stukken uit gerenommeerde kranten voor de voeten geworpen: waarom hebben wij dat niet? Het werd normaal gevonden dat een hoofdredacteur aanwezig was bij een chefstraining, en niet alleen hij, ook zijn levenspartner, tevens hoofd personeelszaken.

Noem het klein leed, niet te vergelijken met de seksuele wantoestanden bij The Voice, van een andere orde dan de vernederingen bij De Wereld Draait Door, onschuldig vergeleken met de macho-terreur bij NOS Sport. Maar ik ben door deze en andere affaires, te beginnen bij #MeToo, anders gaan kijken naar de werkcultuur waarin ik opgroeide. En ik denk dat die cultuur niet veel verschilde van die in andere sectoren; dit is de wereld waar we vandaan komen. Goed mogelijk dat ik voor anderen ook weleens een sub-Bokitootje ben geweest.

Tot dusver zijn de schijnwerpers vooral gezet op publieke organisaties, met de Tweede Kamer als laatste voorbeeld. In en rond het parlement is sprake van ‘gedrag van uitsluiting, roddelen, achterdocht, manipulatie, onder druk zetten op basis van positie, omgeven door enorm wantrouwen en achterdocht’. Soms vliegt er een stoel door de lucht, of een lege wijnfles.

“De atypische werkomgeving die de Tweede Kamer is, draagt bij aan de problemen”, schreef Trouw, en dat is natuurlijk zo. Maar toch denk ik dat het bij minder zichtbare organisaties niet echt anders zal zijn. Onderzoek van TNO/CBS komt tot bijna 2,5 miljoen gevallen van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en fysiek geweld in 2021. Er zit veel lood in veel schoenen.