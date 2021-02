Hoe een Nieuwsuur-uitzending tot ophef leidt in Frankrijk

Het lijkt op het eerste gezicht moeilijk voorstelbaar: de uitzending van een Nederlands nieuwsprogramma die indirect tot enorme ophef leidt in Frankrijk, de minister van onderwijs en die van binnenlandse zaken dwingt te reageren en uiteindelijk ook president Macron bereikt. Ophef is misschien nog zwak uitgedrukt, omdat de affaire vorige week zeven ­dagen lang bijna alle tv-zenders en de geschreven pers bezighield, tot verhitte ­debatten leidde en de Fransen met nog meer vragen opzadelde.

Sinds filosofieleraar Didier Le­maire uit het stadje Trappes (nabij ­Parijs) op 5 februari zijn verhaal aan weekblad Le Point vertelde, is hij in alle denkbare tv- en radioprogramma’s verschenen en heeft hij tal van interviews aan kranten en weekbladen gegeven. Zijn verhaal? Hij wordt door inwoners van Trappes ernstig bedreigd en door de politie beschermd. Dit komt door zijn uitgesproken standpunten tegen de salafisten die volgens hem de macht in Trappes aan het overnemen zijn. Hij zei voor zijn veiligheid te vrezen en besloot uiteindelijk niet meer naar school terug te keren. Nu is Trappes inderdaad bekend en berucht als een salafistenbolwerk vanwaaruit meer dan zestig jongeren richting Syrië en Irak als jihadisten zijn vertrokken.

Dreigende sfeer

Maar snel ontstonden twijfels bij de Franse pers: ging Didier Lemaire niet al te voortvarend te werk met zijn media-optredens en overdreef hij de dreiging niet? Even snel kwam het antwoord van de leraar: die bedreigingen kreeg hij niet zelf. Die waren door een journaliste van de Nederlandse televisie, van het programma Nieuwsuur, opgevangen.

Zij besloot de Franse politie in te lichten. Op 22 januari zond Nieuws­uur een reportage uit van Saskia Dekkers over Trappes, waarin de leraar werd geïnterviewd. Volgens de Franse journalisten die haar hebben gecontacteerd, vond Dekkers het haar plicht om de Franse politie in te lichten over de dreigende sfeer rond ­Didier Lemaire. Maar omdat ze haar bronnen weigerde te onthullen, zei minister van onderwijs Blanquer weinig te kunnen verrichten. Wel begon de politie op 26 januari een onderzoek en gaf minister Darmanin van binnenlandse zaken leraar Lemaire politiebescherming.

Vergaande islamisering

In Nederland bleef het muisstil. En toen de publieke radiozender Franceinfo aan Nieuwsuur vroeg om informatie over de bedreigingen, kregen de Fransen een laconiek antwoord: ‘In onze reportage hebben we ons onderwerp behandeld om de Nederlandse tv-kijker over een actueel evenement in een Europees land te informeren. We hebben hier niets aan toe te voegen.’

Bescherming van je bronnen is een belangrijk en geaccepteerd verschijnsel in de journalistiek. Blijft natuurlijk het dilemma voor de journalist: wat als dit in een aanslag resulteert die voorkomen had kunnen worden? Dat die bronnen niet vanuit Nederland zijn prijsgegeven, laat misschien zien dat de bedreigingen tegen de leraar niet zo ernstig waren als door hem voorgesteld. Wat wel steeds ernstiger wordt in Frankrijk, is de gewelddadige sfeer en de vergaande islamisering waarmee ­vele wijken of steden als Trappes worden geconfronteerd.

