Hoe een CO2-heffing innovatie juist kan stimuleren

De zorg dat een CO 2 -heffing schade zal toebrengen aan de Nederlandse economie en vooral internationaal werkende bedrijven minder concurrerend zou ­maken, is onterecht. Een generieke CO2-heffing waarbij de opbrengst voor duurzame innovaties of lagere loonbelasting is bestemd, zal maatschappelijk rendabel zijn. Ervaringen van de afgelopen decennia wijzen daarop.

Strenge milieueisen en handhaving die door de VVD-milieuministers in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn ingevoerd, hebben de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven juist bevorderd. Ze gaven een impuls aan ­innovaties waarvan het bedrijfsleven nu nog profiteert, zoals bij export van watertechnologie en afvalbeheer. Bij discussies over de energieheffing in de ­jaren negentig stelde het toenmalige kabinet de grootverbruikers vrij van de energieheffing, maar voerde die in voor de kleinverbruikers.

Beloning

Afkalvend draagvlak voor milieu­beheer was toen het kortetermijn­effect, maar het Nederlandse bedrijfs­leven heeft nog steeds te maken met dalende energieprestaties. Al twee ­decennia kent Nederland in Europa lage energieprijzen voor de grootverbruikers en hoge energieprijzen voor de kleinverbruikers. Daarnaast maakt de overheid afspraken met de grote bedrijven over energieprestaties en geeft ze per jaar miljoenen euro’s subsidies en belastingvoordelen om grote bedrijven tot energie-innovaties te bewegen. Echter, de beschermingsconstructie van grootverbruikers leidt tot een matige energie-­efficiëntie van de Nederlandse ­bedrijven in Europa en achterstand bij duurzame energie.