Hoe een Amerikaanse dominee het populisme de kerk in brengt

Voor het doen van onderzoek ben ik een aantal weken in de Verenigde Staten. In de buurt van Nashville, in de zuidelijke staat Tennessee, besloot ik deze week een avonddienst mee te maken in de kerk van Greg Locke. Hij is een dominee die vaak in opspraak is geraakt.

Zo meent Locke dat de coronavaccins meer schade doen dan het virus, en bestempelt hij de maat­regelen tegen corona als demonisch. Een paar maanden geleden kondigde hij aan dat er zes heksen waren ­ontmaskerd in zijn kerk, onder wie twee vrouwen die deelnamen aan de bijbelstudiegroep van zijn tweede vrouw (hij is gescheiden van zijn eerste vrouw en trouwde daarna met zijn secretaresse) en een paar mannen.

En hij organiseerde een verbranding van duivelse boeken, zoals de reeksen van Harry Potter en van Twilight. Hoe kan zo’n man menen dat hij goed bezig is en luistert naar de stem van God? Dat wilde ik zelf ook meemaken.

Niet volmaakt, maar anders

Op woensdagavond toog ik naar de enorme tent, waarin een samenkomst werd gehouden voor honderden toehoorders. Ik moet zeggen dat ik zijn preek best stichtelijk vond. Het gaf me stof tot nadenken over de wijze waarop het heilzame werk in de kerk hand in hand kan gaan met (politieke) ontaarding.

Locke blijft boeien door zijn theatrale optreden, zijn humor, zijn persiflages. Hij komt met rake typeringen zoals: “Ik zou een beter christen zijn als ik me meer druk maak over mijn eigen zonden dan over die van jou”. Hij benadrukte in zijn preek dat christen-zijn niet betekent dat je volmaakt moet worden, maar anders. Dat je leven door God veranderd wordt, maar dat geen mens daardoor vrij van zonde zal zijn.

Een verfrissend praktische preek

Hij gaf ook praktische adviezen: zorg ervoor dat je niet verbitterd wordt, dat je vrijgevig bent (genereuze mensen zijn betrouwbare mensen), dat je je niet schuldig maakt aan roddel en achterklap. Zorg dat je zachtmoedig bent en liefde geeft en dat je je hart bewaakt.

Zijn preek was niet theologisch, maar vooral moralistisch van inhoud. Ik vond het verfrissend praktisch. Hij benoemde allerlei verleidingen en gaf aan hoe je ermee om zou kunnen gaan en hoe het leven van een christen eruit kan zien. Dat houdt volgens hem ook in dat je ­royale fooien geeft in restaurants.

Deze man probeert hartstochtelijk het goede te doen, maar hij maakt ook fouten. Hij is zodoende tegelijkertijd inspirerend en aanstootgevend.

De wereld stevent af op destructie, zegt Locke

Ondertussen is er natuurlijk een andere dynamiek in het spel. Locke staat in de traditie van fundamentalistische predikanten die een appeltje te schillen hebben met elitaire schijnchris­tenen van de ‘betere’ kerken. Hij preekt onvervalst in zuidelijk accent, zijn taal is bewust ongeletterd en sluit aan bij de spreektaal van de gewone mensen.

Maar de bijbel die hij gebruikt is de King James-versie, te vergelijken met de Statenvertaling. Daarin laat hij zijn orthodoxie zien. De bijbel en de omringende cultuur zijn met elkaar in een oorlog verwikkeld. Zo brengt hij het populisme in de kerk.

Deze visie op de cultuur komt voort uit de overtuiging van Locke dat we ons in de eindtijd bevinden. Ik ben steeds meer gaan inzien dat dit idee dat we in de laatste dagen ­leven en de wereld afstevent op ­destructie en rampen – dat bevestigt lijkt te worden in de verhalen over het klimaat – uiteindelijk ook een self­ful­fil­ling prophe­cy kan worden. Dat het kan leiden tot allerlei ontsporingen. Als je dit wereldbeeld aanhangt, zie je hoe demonen de cultuur op sleeptouw nemen en duiken er overal heksen en satanische kindermoordenaars op.

Overal demonen

Het viel mij op hoeveel beter Locke kon zijn als dominee als hij zich hierdoor minder liet meeslepen en zijn demonen minder aandacht gaf. Alles wat je aandacht geeft groeit.

De goede boodschap die hij predikt, wordt ondermijnd door zijn neiging om overal demonen te zien. Door zijn apocalyptische preken draagt hij bij aan de polarisering, waardoor de wereld waar hij bang voor is naderbij komt.