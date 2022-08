Hoe de politiek de angst voor asielzoekers voedt

Nederland is een gastvrij land, totdat je met niet meer dan een tas vol kleding aankomt in Ter Apel. Danny Ghosen, tv-maker bij de VPRO, bezocht vorige week voor zijn programma Danny’s wereld het aanmeldcentrum, waar op dat moment demonstranten opriepen het complex te sluiten. Hun verhaal in het kort: vluchtelingen zijn welkom, maar hier verblijven gelukzoekers. Ze zijn crimineel en moeten weg.

Het is een akelig woord, gelukzoeker. Van Dale meldt: ‘Iemand die zich met alle (ook oneerlijke) middelen fortuin en aanzien tracht te verwerven’. Staatssecretaris van vreemdelingenzaken Eric van der Burg zei eerder dit jaar in een Kamerdebat dat volgens hem ‘ieder mens een gelukzoeker’ is. “Dat ben ik namelijk ook.”

Deze haast filosofische nuance ging voorbij aan de demonstranten in Ter Apel. Uit de reportage van Ghosen bleek dat asielzoekers, die dagen- en nachtenlang in de buitenlucht hun lot afwachtten zonder basale voorzieningen als een douche en een schone wc, werden bekogeld met eieren en yoghurt. Een verslaggever van deze krant zag hoe betogers vuurwerk gooiden en riepen: “Zijn jullie lekker aan het kamperen?!”

Natuurlijk, het is een klein deel van de samenleving dat zich op deze manier misdraagt, er zijn ook mensen die voedsel en kleding langsbrengen bij het aanmeldcentrum. Maar laten we niet de ogen sluiten voor wat hier gebeurt. Toen bekend werd dat het Coa in het oosten van het land een hotel had opgekocht om er asielzoekers in te huisvesten, hingen omwonenden een spandoek op met de tekst ‘Houd Albergen schoon’.

Dertig jaar geleden met open armen ontvangen

Danny Ghosen kwam dertig jaar geleden zelf als asielzoeker vanuit Libanon naar Nederland. Hij verbaast zich erover dat hij destijds met open armen werd ontvangen door de buurt en dat nieuwkomers vandaag de dag worden onthaald door demonstranten, al dan niet in bezit van een omgekeerde Nederlandse vlag.

Het is onder andere angst voor het onbekende, gevoed door politici die al te graag verkondigen dat Nederland wordt overspoeld door overlast gevende asielzoekers, alsof het een natuurramp betreft. De PVV spreekt in Kamerdebatten over buitenlandse indringers, over gelukzoekers uit achterlijke Midden-Oosterse zandbaklanden die afkomen op onze huizen, welvaart en vrouwen.

Publieke verontwaardiging

Inmiddels roept zo ongeveer de hele rechterflank om een volledige asielstop, hoewel dat juridisch helemaal niet kan. De VVD lift al jaren mee op het sentiment dat het asielbeleid zo streng mogelijk moet (iemand moet die partij eens vertellen dat ze zelf al tien jaar lang de verantwoordelijk bewindspersoon levert). Veelzeggend is de wijze waarop de liberalen het asielakkoord van vorige week vieren: minder instroom, strengere grenscontrole en hardere aanpak overlastgevers. Geen woord over de erbarmelijke situatie waarin asielzoekers in Ter Apel verkeren.

Ondertussen kraken de linkse partijen het asielbeleid van het kabinet, verwijzend naar bezuinigingen en de bewuste politieke keuze om zo min mogelijk opvangplekken achter de hand te houden. Maar heel veel meer dan publieke verontwaardiging is het niet. Of ik moet de gecoördineerde actie van linkse gemeentebesturen in het land hebben gemist om Van der Burg zo snel mogelijk uit de brand te helpen, met zoveel mogelijk duurzame opvanglocaties, inclusief meerdere aanmeldcentra. Dat kan natuurlijk ook.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.