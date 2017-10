Hoe de grote drukte het Javaplein in Amsterdam-Oost juist veilig maakt

Acht jaar terug is er een ingrijpende aanpak geweest. Het plein is groter gemaakt door een huizenblok te slopen en de rooilijn van het nieuwe blok op te schuiven. Het nieuwe blok won in 2012 de prijs voor het beste bouwproject van Amsterdam. Naast de goede architectuur viel vooral op dat er een hele smalle woontoren gepland was (4,5 bij 4,5). Die was bedoeld om het plein te markeren voor de omgeving.

Tevens werd er een bibliotheek gepland, die veel mensen trekt. De bestaande bebouwing is ook grondig aangepakt. Een monumentaal woonblok van Berlage en een zeer markant badhuis, dat nu veel mensen trekt en beschikt over een groot terras in de zon. Er is nog een terras van de Coffee Company, dat veel zzp'ers trekt. Verder fonteinen, banken en bomen.

De levendigheid wordt ook veroorzaakt door twee wegen, die veel verkeer en vooral veel fietsers ruimte bieden. Daarnaast is er nog een tramlijn dwars over het plein.

Het werkt uitstekend Dat lijkt te veel, maar het werkt uitstekend. Er zijn veel voetgangers. Ook toeristen uit de vlakbij gelegen Stayokay. In de buurt woont een grote verscheidenheid aan mensen. Arm en rijker, veel jonge creatieve mensen, veel kleuren. Uit onderzoek onder de buurtbewoners blijkt, dat de waardering van de buurt in 15 jaar van een dikke onvoldoende naar een royale voldoende is gestegen. Daarbij speelt het Javaplein een belangrijke rol. Er is nu een middelpunt in de wijk, waar vaak activiteiten zijn, waar kleine kinderen kunnen spelen in de fontein en oefenen op hun fietsjes. En 's avonds zitten mensen op de banken en kletsen wat. Heel ontspannen.