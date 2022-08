Hoe de geschiedenis zich herhaalt met Wopke Hoekstra’s greep naar de handrem

De boeren voelen zich overvallen door de regering, en vicepremier Wopke Hoekstra geeft ze gelijk. Als we ons beperken tot de presentatie van de stikstofplannen, valt daar iets voor te zeggen. Het kabinet schoof te veel voor zich uit: het beloofde toekomstperspectief voor de landbouw, de maatregelen voor andere sectoren, zoals verkeer, luchtvaart, industrie. Maar zouden de boeren een halve spade dieper steken, dan zouden ze toe moeten geven dat ze al heel lang wisten wat er speelde. En het CDA wist het ook.

NRC-collega Tom-Jan Meeus plaatste vrijdag op Twitter een krantenartikel uit 1993, ten tijde van het derde kabinet-Lubbers, bestaande uit CDA en PvdA. Onderwerp: spanningen over het mestbeleid. Meer precies: de ondermijning van dat beleid door het CDA. PvdA-minister Alders van milieu werkte samen met CDA-minister Bukman van landbouw aan plannen voor een ‘bemestingsevenwicht’, maar Bukman bleek tegelijkertijd achter de schermen met de CDA-top te hebben afgesproken dat de scherpere mestregels in 1995 van de baan moesten zijn.

Het ergerde de PvdA, zo werd het nooit wat met het streven om in het jaar 2000 te komen tot een systeem waarin ‘fosfaten en stikstoffen volledig worden opgenomen door het gewas dat wordt verbouwd’. Kamerlid Feenstra: “Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat het beleid vanaf 1995 echt pijn gaat doen. De boeren konden in de eerste en tweede fase, van 1987 tot 1994, wennen aan een ander type mestbeleid. Als het CDA de scherpere regels niet wil, komt er ook niets terecht van de evenwichtsbemesting.”

De boeren blijven zich overvallen voelen

Kortom, de problemen zijn vertrouwd, de politieke mechanismen ook, en de boeren blijven zich overvallen voelen. Logisch, als je niet gelooft dat Nederland een stikstofprobleem heeft (66 procent van de boeren in een peiling van Nieuwe Oogst), dan zal elk nieuw plan weer komen als een donderslag bij heldere hemel. Ik kan daar wel enig begrip voor opbrengen, omdat ik denk dat veel boeren gevangen zitten in een marktsysteem dat hen afhankelijk heeft gemaakt van massaproductie. Maar van het CDA had ik gehoopt dat ze dat systeem ter discussie zou durven stellen, in plaats de boeren te sussen met uitstel op uitstel.

Hoekstra gooit het nu op de vervreemding tussen Den Haag en de rest van het land, hij wil ‘de verbinding’ herstellen via ‘de weg van samen’ en stelt dat de oplossing ‘altijd in het midden ligt’. Over de achtergrond van het probleem, de uitputting van de aarde ten bate van een achterhaald economisch model, hoor ik hem niet. Maar dat is waar het denken over ‘verbinding’ – een woord waar ik nogal jeuk van krijg – zou moeten beginnen. Hoe komen we tot een systeem waarin de waarde van de natuur, landschap en leefomgeving integraal deel uitmaakt van de landbouw? De markt is daarvoor niet het geschikte instrument, die creëert vooral agro-industrie.

Misschien is het electoraal gezien slim wat Hoekstra doet, al is onduidelijk of hij iets bereikt met zijn greep naar de noodrem. Maar de vervreemding die ten grondslag ligt aan de stikstofellende is niet die tussen Den Haag en het land, maar tussen de mens en zijn omgeving.