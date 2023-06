Hoe de asieldogma’s van de VVD opvang en integratie frustreren

Het was toeval dat Lodewijk Asscher maandag als adviseur voor de Europese Commissie rapporteerde over de opvang van 3,8 miljoen Oekraïense vluchtelingen, terwijl in Den Haag werd gedebatteerd over de opvang van niet-Oekraïense vluchtelingen. Maar wat een schrijnend contrast.

‘De EU kan er trots op zijn hoe snel, vlot en alomvattend haar reactie is geweest’, schrijft Asscher. De speciale status die de Oekraïners kregen – buiten de asielprocedures om – stelde overheden in staat flexibel te zijn en gaf deze vluchtelingen alle gelegenheid hun weg te vinden in de verschillende Europese landen. Ze konden taallessen volgen, direct werk gaan zoeken en hadden recht op huisvesting. Zo zou je alle vluchtelingen moeten behandelen, adviseert Asscher. ‘Maak dit tot een model voor de integratieprocedure van de toekomst.’

Straks denken ze nog dat ze mogen blijven

Laat ik er direct bij zeggen dat Asscher níet spreekt over de vraag wie wel of niet moet worden toegelaten, zijn advies beschrijft ‘slechts’ hoe je de beste omstandigheden creëert voor de opvang en integratie van migranten, los van de procedures die ze doorlopen. En dat was, toegespitst op het punt van werk, precies wat maandag in ons parlement werd besproken.

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt had een voorstel ingediend om asielzoekers vanaf dag één de mogelijkheid te geven zich in te schrijven bij een gemeente, werk te gaan zoeken en de belemmeringen voor taalles en studie op te heffen. Maar het kabinet wees dat bij monde van VVD-staatssecretaris Van der Burg van de hand, hij wil eerst grip krijgen op de totale migratie. Bovendien ziet de VVD-fractie, en de rechtse oppositie, niets in het plan van Podt: asielzoekers laten werken zou valse verwachtingen scheppen. Straks gaan ze nog denken dat ze hier mogen blijven.

Dit is al heel lang de dubbele boodschap van de VVD: het is een schande dat vluchtelingen zo weinig werken – Kamerlid Thierry Aartsen maakte daar vorig jaar nog gretig stampij over – en tegelijkertijd moeten we het hun zo moeilijk mogelijk maken om aan het werk te gaan. Dat deze aanpak contraproductief is, is evident, en waarom zou het trouwens zo moeilijk zijn om asielzoekers duidelijk te maken dat een werkvergunning iets anders is dan een verblijfsvergunning?

VVD’ers gingen tekeer tegen de ChristenUnie

Afgezien daarvan: het Nederlandse beleid is onlangs door de rechter afgeschoten. Een asielzoeker mag hier de eerste zes maanden in het geheel niet werken, daarna slechts 24 weken per jaar, en daarvoor moet de werkgever dan een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV. Een Nigeriaanse vluchteling, werkzaam op een eendenslachterij in Ermelo, vocht die restricties aan en werd in het gelijk gesteld: de 24 weken-grens is in strijd met de Europese richtlijn om asielzoekers ‘effectief’ toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt. De staat is in hoger beroep gegaan, daarom gelden de restricties nog. En intussen is er iets met die arbeidsmarkt van ons. Gebrek aan personeel, zoiets.

Het was ook maandag dat ik VVD’ers op de radio hoorde fulmineren tegen de ChristenUnie, vanwege de migratiediscussie. De liberalen noemden zichzelf ‘rationeel’, ze vonden de christen-lui erg ‘moralistisch’. Het is moeilijk voor VVD’ers om hun eigen dogma’s als dogma’s te zien, dacht ik, daar heeft ons land veel last van.