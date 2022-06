Hierdoor raakte ik aan het twijfelen over mijn abortusstandpunt

Het is een vraag die mij altijd zal blijven intrigeren. Hoe komen mensen ertoe van gedachten te veranderen? Wat veroorzaakt dat we, opererend als individuen die proberen zelf ergens iets van te vinden, de ene keer geraakt worden door een afwijkende opvatting en de andere keer niet? Zelfs als het om dezelfde opvatting gaat? Wat gebeurde er met mij als het gaat om abortus?

Het moet begonnen zijn op de middelbare school: voor maatschappijleer hield ik met een klasgenoot een spreekbeurt over dit onderwerp. Over waarom abortus niet in orde was, mede in het licht van psalm 139. De zondag daarop maakte de dominee er melding van in zijn preek: het was goed, zei hij, dat dit openlijk op school werd besproken. Ik voelde me tegelijkertijd trots en opgelaten. Later zou ik, studerend aan de Evangelische Hogeschool, actief worden bij Jongeren voor het Leven; we organiseerden zelfs een demonstratie bij de abortuskliniek in Heemstede.

De gedachte die alles aan het wankelen bracht

Waarom raakte ik vervolgens aan het twijfelen? Ik herinner me nog heel goed één gedachte die alles aan het wankelen bracht. Als het zo evident was dat ongeboren leven dezelfde status had als geboren leven, dan zouden alle mensen van goede wil vanzelfsprekend tegen abortus zijn. Maar ik ontmoette mensen die zich inzetten voor alles en iedereen in de hele wereld, en hier toch heel anders tegenaan keken. Abortus was voor hen een verworvenheid, of misschien een noodzakelijk kwaad, maar niet het doden van een mens.

Op dit onderscheid rust de hele kwestie: ben je het hier niet over eens, dan vliegen al je volgende argumenten mijlenver over de ander heen. Wanneer wordt een embryo een mens? Of een persoon? Ik ga daar geen antwoord meer op geven: het is een geleidelijk proces, waarbij ook geleidelijk meer beschermwaardigheid ontstaat. Een objectieve grens bestaat niet – Bert Keizer schreef er eerder een mooie column over, waarin hij concludeert dat “de status van de foetus wel degelijk afhankelijk is van de vraag of het om een gewenste of ongewenste zwangerschap gaat”.

Wie kan claimen zelfstandig te denken?

Intussen gaat de discussie over abortus over veel meer dan dit, zowel in de VS als daarbuiten, en ik zie dat als vervuiling van het debat. Zo loopt de scheiding tussen het pro- en het contra-kamp grotendeels langs de lijn van religieus of niet-religieus, terwijl dat inhoudelijk helemaal niet zou hoeven. Of het wordt geheel gegoten in de mal van de man/vrouw-verhoudingen, wat begrijpelijk is, maar onrecht doet aan al die vrouwen die toch ook tegen abortus zijn. Tenzij we ervan uitgaan dat zij niet zelfstandig kunnen denken, en de anderen wel. Maar wie kan claimen zelfstandig te denken?

Het is vanwege de meerkantigheid van het leven, de onhelderheid die volgt op onze moeilijkste vragen, dat ik de stelligheid van het pro life-kamp niet kan delen. Maar ik zeg dat als de man die ooit een te vroeg gekomen kind heeft zien liggen in een bakje op het aanrecht in een ziekenhuis. Unvollendete, heette het gedicht dat ik erover schreef.

Ik ben voor het recht op abortus, maar ik begrijp degene in mij die tegen is.