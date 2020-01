Het zwijgen bij de Jehovah’s Getuigen is niet verrassend, maar wel onthutsend

Dat de Jehovah’s Getuigen met een kort ­geding deze week de publicatie van het ­onderzoeksrapport over seksueel misbruik binnen hun geloofsgemeenschap probeerden tegen te houden, zei al genoeg. En het was eigenlijk niet eens een verrassing dat ze dat deden. Want vanaf het moment dat – via deze krant – de eerste verhalen over de zeer gebrekkige aanpak door de Jehovah’s Getuigen van meldingen van seksueel misbruik zich aandienden, heeft de geloofsgemeenschap zich consequent halsstarrig opgesteld: ontkennen, bagatelliseren, zeggen dat het allemaal zo erg niet is en amper meewerken aan onderzoek of zelfs tegenwerken. En er is geen enkel zicht op verbetering.

De rechter in het kort geding zag geen reden het onderzoeksrapport te blokkeren. De belangrijkste conclusie van dit rapport: de wijze waarop Jehovah’s Getuigen omgaan met meldingen van seksueel misbruik is traumatisch voor slachtoffers. Eerder bleek dit ook al uit de verhalen die deze krant bracht.

Het is onthutsend dat de Jehovah’s Getuigen wél ­tomeloos veel energie steken in het voorkomen van ­publicatie van het rapport (bij het kort geding legden ze een driehonderd pagina’s tellend document over met ­argumenten tegen publicatie), maar intussen vast blijven houden aan hun zeer gemankeerde regels over de aanpak van seksueel misbruik en niet goed omzien naar de slachtoffers. De Jehovah’s Getuigen hebben al laten weten geen enkele aanbeveling uit het rapport over te zullen nemen. Het genootschap beraadt zich op verdere juridische stappen tegen het rapport.

Kortom: van de leiding van de Jehovah’s Getuigen is weinig goeds te verwachten.

Blijven zoeken naar dialoog

Maar wat kan er dan wél gebeuren om de positie van misbruikslachtoffers in het genootschap te verbeteren? Niet veel. De aangifteplicht zou, zoals al door minister Dekker is onderzocht, kunnen worden verruimd: wie weet heeft van seksueel misbruik, is dan verplicht dat te melden bij justitie. En daar houdt het dan ook al zo’n beetje bij op.

Dat is een treurige constatering. Wellicht is er enige hoop te putten uit de wijze waarop misbruikslachtoffer Frank Huiting zich opstelt. Hij deed eerder zijn schrijnende verhaal in deze krant. De laatste jaren heeft hij zich zeer vurig ingezet voor een betere aanpak van seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen. Gisteren ­reageerde hij op het onderzoeksrapport en de naargeestige houding van de geloofsgemeenschap waar hij eerder deel van uitmaakte. Met woede bereiken we niets, zei hij. ‘Wel met dialoog’. Naar die dialoog zal, allicht ­tegen de klippen op, moeten blijven worden gezocht.

