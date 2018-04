‘De mooiste dag’, zo heet het, dan weet u dat. Ik heb het boek met een borrel op de uitgeverij en een maaltijd met vrienden en familie de wereld in geschopt. Ik kan er niets meer aan doen, dit is de tekst, ik heb er lang aan gewerkt, op de meest uiteenlopende plaatsen, in Moddergat, Praag, Berlijn, Tolentino en Gelselaar, en op de meest vreemde tijdstippen, niet zelden aan de randen van de nacht.

Nu is mijn zorgplicht afgelopen en zou ik deze roman het liefst een tijdje niet meer willen zien. Niet omdat ik niet meer van hem houd, maar omdat ik dit verhaal totaal niet meer kan lezen als een onbevangen buitenstaander, en geen idee heb wat ik ervan moet denken. Terwijl de buitenwereld er juist van alles van gaat vinden. Of helemaal niets, dat kan natuurlijk ook.

Het zijn zware dagen voor het broze ego van de auteur. Ik ben niet vergeten hoe ik ervanlangs kreeg bij mijn eerste roman, ‘Vals weerzien’. Ik werkte bij Het Parool en de recensent van die krant schreef ijskoud dat het ‘hoge echtheidsgehalte’ van het boek de ‘fictie in de weg’ zat: ‘Die krijgt in dit boek op geen enkele manier de ruimte om de vleugels uit te slaan.’

Misschien was dat helemaal waar, maar ik moest wel even slikken. Grote opluchting toen de Volkskrant een paar weken later positiever oordeelde – ik was die dag toevallig in Den Bosch en dook meteen de betere boekhandel in om te zien hoe de stapels de winkel uitvlogen. Bleek dat ze het boek in het geheel niet verkochten. Sindsdien ben ik, hoop ik, een beetje gehard. Ik kan niet ontkennen dat ik in een openbare bibliotheek weleens langs het schap met de ‘A’ ben gelopen terwijl ik daar niets te zoeken had, maar verder weet ik mijn ijdelheid best vaak te onderdrukken.

Volstrekt verzonnen

Eén ding staat vast: in ‘De mooiste dag’ kan het echtheidsgehalte de fictie niet in de weg zitten, want dat gehalte is nul. Na mijn vorige boek, ‘Donderdagmiddagdochter’, dat schaamteloos autobiografisch was, wilde ik ditmaal een volstrekt verzonnen verhaal vertellen, met volstrekt verzonnen personages, die in volstrekt verzonnen toestanden verzeild raken. Als interviewers gaan vragen – zoals ze altijd doen – wat er autobiografisch is aan dit boek, kan ik met een gerust geweten antwoorden: niets. Heerlijk lijkt me dat.

En toch, en toch. Afgelopen najaar las ik het manuscript weer terug nadat ik het een tijdje terzijde had gelegd, en toen kwamen allerlei elementen me toch verdacht bekend voor. Het is een van de wonderen van het schrijven. Welk verhaal je ook vertelt, je bent toch steeds bezig met het boetseren van je eigen werkelijkheid.

Het schoot me deze week opeens te binnen, ergens midden in de nacht: alle geschiedenissen die ik heb geprobeerd tot leven te wekken, ook die welke gebaseerd waren op historische gebeurtenissen, gingen eigenlijk over een en dezelfde kwestie: Hoe wordt iemand zichzelf?

