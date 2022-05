Het zijn altijd vooral mannen die zich te buiten gaan aan geweld

Er was een voetbalwedstrijd geweest en die was, naar ik begreep, voor een van beide clubs niet naar wens verlopen. Dit leidde traditiegetrouw tot ‘ongeregeldheden’: vernielingen in het centrum van de stad, vechtpartijen, geweld tegen de politie, die werd bekogeld met stenen, glazen en flessen. Er heerste frustratie, dus moesten er dingen kapot. In totaal werden 72 mensen gearresteerd, meer aanhoudingen konden nog volgen.

Wat waren dit voor mensen? Ik heb wel een idee. Ik denk dat het ging om personen die iets tussen hun benen hebben dat andere personen niet hebben. Dat is in het licht van de huidige genderdiscussie misschien niet correct uitgedrukt, maar hoe moeten we anders zeggen dat het altijd vooral mannen zijn die zich te buiten gaan aan geweld?

Het trof me ook weer bij de schietpartijen in de VS. Van een geheel andere orde dan Rotterdamse voetbalrellen, dat moge duidelijk zijn, maar toch met die ene gemene deler: de daders zijn mannen. Gekrenkte mannen. Vrouwen zijn ook weleens gefrustreerd of gekrenkt, en dan willen ze wellicht ook dingen of mensen kapot maken, maar ze gedragen zich toch veel minder vaak als hooligans of in het rond schietende moordenaars.

Er zijn cijfers: bij de 250 gevallen van mass shootings die de FBI telde tussen 2000 en 2017, waren in slechts negen gevallen (ook) vrouwelijke schutters betrokken, zo meldde CNN in 2019. “We hebben niet echt een verklaring voor het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke daders”, zei een geraadpleegde hoogleraar. “Het probleem, of het goede nieuws, is dat we niet genoeg vrouwelijke daders hebben voor een statistisch significante groep.”

Over mannelijke daders is logischerwijs meer bekend. Al langer wordt gesproken over het fenomeen van de ‘onzekere mannelijkheid’, die jonge mannen ertoe zou brengen zich te willen bewijzen door soortgenoten op hun nummer te zetten, dan wel te verslaan. En anders dan vrouwen, die ook hun concurrentiestrijd kennen, grijpen mannen dan vaak naar geweld. Sommigen zien dat als een onafwendbare uitkomst van de evolutie, anderen wijten het aan culturele factoren. Dat laatste lijkt me plausibeler, en het biedt ook meer perspectief: aan cultuur kunnen we iets doen.

Afkomstig uit een lastige gezinssituatie

De schutter in Uvalde, Texas, was een 18-jarige jongen die volgens The Washington Post afkomstig was uit een ‘lastige gezinssituatie’ en alle aansluiting bij leeftijdsgenoten had verloren. Hij werd gepest vanwege spraakproblemen en keerde zich allengs sterker tegen zijn omgeving. Geen onbekende fenomenen in het leven van een adolescent, en zeker ook niet exclusief Amerikaans. Maar een genadeloze geweldscultus (niet veroorzaakt door, wel weerspiegeld in films en muziek) gekoppeld aan de eenvoudige beschikbaarheid van vuurwapens, maakt in de VS schutters van zulke jongens. In andere landen kunnen jongens net zo goed ontsporen, maar dat eindigt toch zelden zo moorddadig.

Vrijdag houdt de Amerikaanse wapenlobby NRA zijn jaarvergadering in Texas, met Donald Trump als prominente gast. Over onzekere mannelijkheid zal het niet gaan, of de wapenliefhebbers moeten hun tegenstanders van deze zwakte betichten. Intussen zijn guns in de zaal verboden als Trump spreekt – je kunt nooit te voorzichtig zijn.