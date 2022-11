Het wrange gelijk van Fifa-baas Infantino

Wanneer alles volgens het uitgedachte script verloopt dan slaat de leider zich op de borst, omarmt hij voorbijgangers als broeders en lacht een wolvenlach waar de honden van schrikken. Gratuite gebaren, waar iedereen in mag delen nu de buit binnen is. Komt er kritiek op het beleid dan gaat hij hard om zich heen slaan, kruipt in de slachtofferrol en beticht de media van meten met twee maten. Zo deed Fifa-baas Gianni Infantino dat aan de vooravond van de opening van het WK voetbal door in een emotioneel statement te verklaren dat het Westen in zijn kritiek naar Qatar een toontje lager moet zingen.

“Als het gaat om mensenrechtenschendingen, dan moet het Westen nog drieduizend jaar excuses maken voor zijn schendingen van de mensenrechten in de afgelopen drieduizend jaar.” Hear, hear, de baas van een van de machtigste instituten van het Westen kiest de kant van het globale zuiden, de onderdrukten. Het is humanisme, ingezet om de gastheer te behagen. Gianni Infantino is een renegaat, overgestoken naar de lucratieve overkant van het nieuwe geld. Hij denkt als Poetin: ik heb lak aan jullie hoge moraal, want ik controleer de energiestromen.

Het Westen heeft een pervers monster gecreëerd.

Autocratische regimes die de duizelingwekkende rekening voor het organiseren van een veredeld campingvoetbaltoernooi makkelijk ophoesten, hebben de Fifa opgekocht. Infantino nam het roer over bij de organisatie om de corruptie van zijn voorganger Joseph Blatter uit te drijven. Hij heeft schoon schip gemaakt door het corruptiemodel-Infantino in te voeren. In dit model is het Westen als entiteit afgeschaft, Infantino woont inmiddels in Qatar.

Overleven kan alleen met types van een zeker allooi

De Fifa-baas stelt dat in de nieuwe wereldorde het spreekrecht van het Westen voorgoed opgeschort moet worden. Maar waarom eigenlijk? Omdat het verdienmodel van deze meneer in het gevaar komt. Sport is de snelst groeiende economie in de wereld. De groeimarkten zijn die landen die sportbureaucraten, topsporters en superrijken een vrije zone bieden om al hun fantasieën uit te leven. Eenieder die niet aan de hun gestelde financiële voorwaarden kan voldoen, zal er nooit toegang krijgen.

Willen deze geldverslindende organisaties overleven, dan kan dat alleen met types van een zeker allooi. Wij consumenten mogen meekijken via de tv en vooral niet te dichtbij komen, de fan kan ­beter thuisblijven. Daarmee is het oude adagium van scheiding tussen sport en politiek ten einde, politiek is namelijk gaan bepalen onder welke voorwaarden de sport plaatsvindt. En wie betaalt bepaalt.

Het Westen betichten van meten met twee maten komt Infantino goed uit. Het is wrang, maar hij heeft op een verwrongen manier gelijk. Dit WK moet ons wakker schudden om ons eigen huis in orde te gaan brengen. Laten we deze perversie van de moraal beantwoorden door zelf in de spiegel te kijken. Misschien dient zich nu het moment aan om te reflecteren op onze humanistische principes, die we gemakshalve links lieten liggen omdat we het te druk hadden met centjes verdienen aan oligarchen en dictators.

Collega-columnist Babah Tarawally wees er al fijntjes op dat vanuit Afrikaans standpunt het Europese migratiebeleid veel inhumaner is dan het Qatarese. En omdat het globale zuiden er al jarenlang onder lijdt en zal blijven lijden, lang na dit WK, applaudisseren de Afrikaanse landen voor Infantino.