Het wordt tijd dat verhuursites als Airbnb hun boeken opendoen

De plicht om de verhuur van het eigen huis te melden, wordt genegeerd door driekwart van de mensen die hun huis ter beschikking stellen via websites als Airbnb.

Lees verder na de advertentie

Data-analist Nico van Gog, die bijdroeg aan de nieuwe cijfers over illegale verhuur, denkt dat deze mensen iets te verbergen hebben. Dat valt nog te bezien, administratieve slordigheid is ook de Amsterdammer niet vreemd. Maar dat getal van minstens vijfduizend woningen die onttrokken worden aan het woningbestand, dat Van Gog met een Amerikaanse collega boven tafel wist te krijgen na een langlopende analyse van Airbnb-data, bevestigt wat al langer werd vermoed. Het sympathieke systeem van stadsbewoners die af en toe een toerist een authentiek verblijf gunnen in ruil voor een zakcentje, is ontspoord. Roofdieren verpesten het voor goedwillende amateurverhuurders. Striktere regelgeving is nodig.

De gemeente Amsterdam gaat vanaf januari de zaken strenger aanpakken. Wie verhuur niet meldt en daar toch op wordt betrapt, riskeert een boete van zesduizend euro’s. Een goede zaak, maar de gemeente kan het niet alleen en het is ook de vraag of de samenleving veel geld moet uittrekken zodat verdachte verhuuradressen een jaar lang gevolgd kunnen worden om vast te stellen of de norm van zestig dagen inderdaad wordt overschreden.

De privacy van verhuurders, waar ze steeds mee aankomen als argument, kent grenzen.