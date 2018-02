Het wordt tijd dat Nederland zich bezint en voluit inzet op kernenergie

Het feit dat de rampen in Tsjernobyl en Fukushima altijd weer worden opgevoerd, toont juist aan dat rampen in deze bedrijfstak zeer zeldzaam zijn. Bij Tsjernobyl was sprake van een roekeloos experiment met een gevaarlijke reactor van een type dat in de westelijke wereld nooit is gebruikt en dat nu nergens meer wordt gebouwd. De kern ervan is dat zoiets als in Tsjernobyl vrijwel onmogelijk is.

Onder de twintigduizend doden in Fukushima door de tsunami waren er twee in de kerncentrales

Tsjernobyl was vreselijk. Er zijn bijna honderd directe stralingsslachtoffers gevallen, voor het merendeel leden van brandweer en leger die zich hebben opgeofferd om het vuur te bedwingen. Er zijn enkele honderden gevallen geweest van leukemie en schildklierkanker door de hevige besmetting met radioactief jodium.

Maar de tienduizenden kankergevallen naderhand dan? Dat aantal berust op speculaties, gebaseerd op onverifieerbare extrapolatie van stralingseffecten naar zeer lage doses. Zelfs als deze aannames kloppen, dan nog zijn deze aantallen klein in vergelijking met andere rampen.

In Fukushima is zelfs geen enkele dode gevallen door radioactieve straling. Onder de twintigduizend doden door de tsunami waren er twee in de kerncentrales, maar dat had niets met kernenergie als zodanig te maken. De grootste schade voor de volksgezondheid is daar aangericht door de massale gedwongen evacuaties en de daaruit voortvloeiende sociale ontwrichting en psychische trauma's.

In feite ondersteunt het gebeurde bij Fukushima de stelling dat de huidige kernreactoren veilig zijn: ze hebben de extreem zware aardbeving probleemloos doorstaan. Helaas heeft de tsunami, die een half uur later kwam, de koelinstallatie van de centrales overspoeld en onklaar gemaakt. Deze had dus hoger moeten staan.

Gepraat achteraf? Zeker niet, de geschiedenis van de technologische ontwikkeling is er een van voortdurende verbetering waarbij lering wordt getrokken uit eerdere ontwerpfouten. Dit geldt ook voor de nucleaire technologie die samen met de luchtvaart tot de veiligste technologieën ter wereld is gaan behoren.

Het wordt tijd dat Nederland zich bezint en voluit inzet op kernenergie

Uit de statistieken van ongelukken en dodelijke slachtoffers blijkt dat kernenergie net zo veilig is als zon- of windenergie. Daarentegen veroorzaakt kolengestookte fossiele energie honderden doden per jaar, door ongelukken in de mijnen en ook door longziekten bij de mijnwerkers. Over de gevaren van aardgas weten ze in Groningen ook het een en ander.

Waterkracht is zelfs nog gevaarlijker. Denk aan Fréjus in 1959. Of aan China, waar in 1975 bij een dambreuk 230.000 mensen om het leven zijn gekomen. In 1979 en 1980 gold dat in India voor 3500 en in 2009 in Rusland voor 75 mensen.

Ook als je de gevaren van chronische blootstelling vergelijkt, is kernenergie veel veiliger dan andere menselijke activiteiten. Het RIVM schatte in 2005 dat door fijnstof elk jaar 10.000 Nederlanders overlijden. Het blad Nature schatte het aantal wereldwijd op jaarlijks 3 miljoen. In vergelijking hiermee zijn de aantallen slachtoffers van kernenergie minuscuul.

Het wordt tijd dat Nederland zich bezint en voluit inzet op kernenergie. Volgens tegenstanders kost de ontwikkeling van kernenergie om het klimaat nog te kunnen redden te veel tijd. Dat lijkt mij geen argument om er dan maar mee te stoppen. Want energie zullen we altijd nodig hebben.

