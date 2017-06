Het wordt tijd dat Asscher zijn knopen telt

Tjeenk Willink wees zijn gehoor er terecht op dat vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer blijven pleiten voor een meerderheidskabinet. Dat blijkt echter vervolgens niet uit de houding die diezelfde partijen aannemen als dan daadwerkelijk wordt gevraagd een dergelijke meerderheid te vormen.

Met de nu ontstane situatie is het de dure plicht van Pv­dA-frac­tie­voor­zit­ter Lodewijk Asscher om zijn positie nog eens te heroverwegen

Dat het lang duurt voordat is uitgekristalliseerd welke partijen een coalitie met elkaar kunnen vormen, mag geen verbazing wekken. De kiezer kan per definitie niets verweten worden, maar het is duidelijk dat die het de politici niet gemakkelijk heeft gemaakt. De Tweede Kamer kent geen alles overheersende partij meer, sterker, zoveel partijen met min of meer hetzelfde aantal zetels is een garantie voor het ontstaan van een patstelling.

Blokkades Daar komen alle blokkades die partijen over en weer opwerpen nog eens bij. VVD en CDA weigeren zelfs maar de mogelijkheid van een coalitie met de PVV te overwegen en de SP heeft samenwerking met de VVD tot taboe verklaard. Bovendien sluit de facto D66 de ChristenUnie uit. Het is goed dat Tjeenk Willink dat donderdag nog eens duidelijk heeft geconstateerd en de partijen, afgezien van D66, dwong een en ander expliciet te maken. Met de nu ontstane situatie is het de dure plicht van PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher om zijn positie nog eens te heroverwegen. Voor zijn weigering om regeringsdeelname van de PvdA te overwegen bestaat, gezien de desastreuze verkiezingsuitslag van zijn partij, alleen maar begrip. Sinds de verkiezingen is echter wel veel gebeurd. Het is duidelijk dat er niet veel alternatieven overblijven als Asscher volhardt in zijn standpunt. Dan rest slechts de mogelijkheid van een minderheidscoalitie, wat ook niet de voorkeur heeft van de PvdA. De fractie van Asscher mag dan klein zijn, de voorwaarden om veel te realiseren van het Pv­dA-ver­kie­zings­pro­gram­ma zijn gunstig.

Gevolgen De leiders van VVD en CDA op hun beurt zullen zich moeten realiseren dat hun blokkade van de PVV gevolgen dient te hebben. De opstelling van Sybrand Buma en Mark Rutte maakt deelname van een partij op de linkervleugel onvermijdelijk en dat moet tot gevolg hebben dat beide partijen zich toeschietelijker opstellen jegens de verlangens van die partij. De fractie van Asscher mag dan klein zijn, de voorwaarden om veel te realiseren van het PvdA-verkiezingsprogramma zijn gunstig. Volharden in een weigering om in onderhandelingen te bezien of dat ook in beleid te vertalen is, is op de keper beschouwd niet aanvaardbaar. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

