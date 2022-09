De boodschap van de saboteurs aan de Europese bevolking is helder: het wordt koud, maak je maar zorgen. Niets beter als je op militair gebied een beschamend figuur slaat, als de gemobiliseerde jonge mannen je land massaal ontvluchten en als je zelfs moet constateren dat China en India bezig zijn je te laten vallen, om de aandacht naar andere terreinen te verplaatsten.

Quasi simultaan maak je bijvoorbeeld de uitslag van schijnreferenda in Oost-Oekraïne bekend en boor je grote gaten in de gasleidingen Nord Stream 1 en 2. Niet met open vizier met alle toeters en bellen die je land kunnen identificeren. Nee, dat doe je net als bij de Krim-invasie, door nu je onderzeeboten of duikers die verantwoordelijk zijn voor de sabotage, van iedere identificeerbare tekens te ontdoen. Stiekem gemaskerd een overval plegen, zo doen gangsterstaten dat.

Let op, ik heb het niet over Rusland. Dat land met zijn indrukwekkende cultuur, architectuur en vooral literatuur (Poesjkin, Gogol, Toergenjev, Dostojevski, Tolstoj, Tsjechov, Solzjenitsyn) verdient beter dan een boevenstaat te worden genoemd. Voortaan zal ik het hier over de ‘Russische Federatie’ hebben, de Rossijskaja Federatsija die na amper vijf jaar te hebben bestaan een speelgoed werd in de wurgende handen van Vladimir Vladimirovitsj Poetin.

Laten we er gelijk bij zeggen dat die sabotageactie niet alleen tot doel had de geesten rijp te maken voor winterse angstdromen bij een lage thermostaat. Ieder gat in die pijpleidingen brengt ook miljarden in het laadje van de Russische Federatie. Zo sprong de prijs van Europees aardgas op de dag van de pijpleidingsabotage naar 208 euro voor een megawattuur, bijna een vijfde meer in 24 uur. En omdat je niet weet waartoe de saboteurs met bivakmutsen nog in staat zijn, is Noorwegen nu in grote staat van paraatheid nadat (alweer ongeïdentificeerde) drones om Noorse offshore olie- en gasplatforms zijn gaan vliegen.

Ach, ik weet het: er zijn geen bewijzen voor mijn speculaties en de dader kan net zo goed de VS (volgens een Poolse oud-minister) of Liechtenstein zijn. Wat wel vaststaat is dat de enige dreiging om de wereld in een nucleaire winter onder te dompelen, uit de Russische Federatie komt. Deze week drukte de slippendrager van Poetin weer eens op het gaspedaal. Op zijn Telegram-account schrijft Dimitri Medvedev: ‘Ik denk dat de Navo zelfs in deze situatie (als Poetin atoomwapens gebruikt, red.) niet rechtstreeks in het conflict zal ingrijpen. Westerse landen willen niet omkomen in een nucleaire apocalyps.’

Eergisteren hoorde ik op tv de Italiaanse schrijver Giuliano Da Empoli die het boek Le mage du Kremlin (De tovenaar van de Kremlin) schreef, zeggen dat Poetin in essentie een ‘overlever’ is: “En om te overleven moet hij alle anderen doden.” Maar treur niet, want er is ook goed nieuws. Het bruggenhoofd van Vladimir Vladimirovitsj in de Tweede Kamer, die tijdens de Algemene Beschouwingen zijn mentor omschreef als ‘een viriele, mannelijke leider waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen schril afsteken’, is aan de verliezende hand. Volgens een peiling van EenVandaag houdt Asinus van Forum en Nog Wat nog maar drie virtuele zetels over.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.