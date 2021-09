Het wordt hoog tijd dat het ministerie het Dolfinarium niet langer meer beschermt

Het ministerie blijft Dolfinarium Harderwijk de hand boven het hoofd houden. Dat valt niet langer te verantwoorden, vindt Sanne Kuijpers, campagnemanager World Animal Protection Nederland.

Onlangs werden de afspraken tussen het ministerie van LNV en het Dolfinarium Harderwijk openbaar gemaakt. Daaruit blijkt hoezeer de minister het Dolfinarium de ruimte geeft om door te gaan met het gevangen houden en kunstjes laten doen van dolfijnen, een in essentie failliete tak van entertainment. Als de minister de huidige wettelijke mogelijkheden niet wil aangrijpen om daar een einde aan te maken, wordt het tijd voor nieuwe wetgeving.

Wat is er aan de hand? Het Dolfinarium opereert onder een dierentuinvergunning. Om die vergunning te behouden, moet het park aan een aantal voorwaarden voldoen, maar in 2017 sprak de minister al met het Dolfinarium, omdat zij vond dat de shows niet meer aan deze voorwaarden voldeden. Twee jaar later bleek het park, na een vernietigend rapport van de commissie Dierentuinen, nog steeds op vele punten tekort te schieten. Vergunning intrekken, zou je denken. In plaats daarvan gaf de minister het Dolfinarium nogmaals ruimschoots (tot 2029!) de kans aanpassingen te doen.

Geen knuffeldieren

Daarnaast mag het Dolfinarium doorgaan met het aanbieden van directe interactie tussen publiek en dolfijnen. Dan moet het nu wel écht duidelijk maken dat het hier wilde dieren betreft en niet huis- of knuffeldieren. Bovendien legitimeert de minister de claim dat het Dolfinarium bijdraagt aan soortbehoud.

Dat is ronduit bizar. Ten eerste wordt de dolfijnensoort die in Harderwijk rondzwemt (tuimelaar) helemaal niet met uitsterven bedreigd (en dolfijnensoorten die Harderwijk niet houdt wél). Ten tweede verricht het park nul werk om in gevangenschap gefokte dieren in het wild uit te zetten. Experts betwijfelen sowieso of dat met deze dieren doorgaans haalbaar is. De enige plek waar het Dolfinarium dolfijnen naar uitzet, is het betonnen bassin van een waterpretpark in China. Alle praat over soortbehoud is een doorzichtige marketingtruc en greenwashing. Het is onbegrijpelijk dat de minister zich hiervoor blijft lenen.

Als de minister entertainment met dolfijnen in gevangenschap niet voorgoed wil stoppen, wordt het zaak om tot nieuwe wetgeving te komen die daar wél toe dwingt. Een verantwoorde weg daarheen begint bij een fokverbod. Steeds meer landen hebben dat al in hun wetgeving opgenomen, of zijn bezig met de ontwikkeling daarvan. Nederland zou haast moeten maken om zich bij deze landen aan te sluiten. Een mooie opdracht straks voor de nieuwe minister.

Lees ook:

Inspectie kritisch op Dolfinarium. ‘Welke educatieve boodschap wil het Dolfinarium overbrengen?’

Inspecteurs oordelen hard over het Dolfinarium in Harderwijk. Maar door corona is er geen geld voor verbeteringen, zegt het dierenpark.