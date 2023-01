Het woord blank hoort niet meer thuis in Trouw

De prachtige, iconische Erasmusbrug in Rotterdam werd oudejaarsnacht ontsierd door racistische teksten. Ons werd een ‘vrolijk blank 2023’ toegewenst. Ook werden de zogenoemde Fourteen Words van de overleden neonazi David Lane op één van de brugpijlers geprojecteerd: ‘We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen verzekeren’.

Dit zou volgens de om commentaar gevraagde Willem Wagenaar, expert op het gebied van rechts-extremisme, een directe verwijzing zijn naar de omvolkingstheorie, het idee dat de witte bevolking zou worden bedreigd in haar voortbestaan door de toestroom van migranten en mensen van kleur. Een groep die zich ‘White Lives Matter’ noemt, heeft de actie opgeëist. Het Openbaar Ministerie doet inmiddels onderzoek of deze teksten strafbaar zijn wegens discriminatie.

Wat mij persoonlijk opviel was het woord blank in de tekst ‘een vrolijk blank 2023’ en het woord blank in die Fourteen words. Als redactie gebruiken wij dit woord vrijwel niet meer. Redacteuren, ikzelf ook, schrijven consequent wit als het gaat om de lichter gekleurde bevolking van Nederland. Verboden is het woord blank niet, in onbruik geraakt wel.

Brieven van lezers die het woord blank schrijven worden gewijzigd in wit, ook al bedoelen ze er niets oneigenlijks mee en is het eerder een gewoonte dan een gemotiveerd gebruik van het woord. Ik herinner me nog een brief van een lezer die mij een jaar of vijf geleden boos schreef dat hij zijn hele leven het woord blank gebruikte en geen reden zag dit op zijn hoge leeftijd nog te veranderen. Dat begreep ik wel en inderdaad moet iedereen dit voor zichzelf weten, maar als krant maken we een eigen afweging.

Drie jaar geleden kreeg onze puzzelmaker Jaap de Berg kritiek van een lezer, omdat hij het woord blank in een vraag had gebruikt. Hijzelf, taalkundige bij uitstek, zag het toen als een woord met een ‘neutrale betekenis’ en verwees naar de Dikke Van Dale waarin het woord vermeld staat. De vraag is echter of het woord blank nog wel een neutrale betekenis heeft.

Tegenstanders van het woord blank zien in het woord de vermeende superioriteit van het witte ras uitgedrukt, als racistisch dus. Zij spreken doorgaans over witte mensen en dat is door veel witte mensen overgenomen.

Chef eindredactie Ilse van Heusden zegt hierover: “Wij willen niemand kwetsen, daarom schrijven wij consequent wit, al hebben columnisten meer vrijheid. Het woord blank is bij ons in onbruik geraakt.’’ De oud-coördinator van de eindredactie, Joost van Egmond, constateerde enkele jaren geleden ook al dat de betekenissen van blank en wit aan het veranderen waren. Werd lang het woord blank als neutraal ervaren en wit als activistisch, het is inmiddels precies andersom. Wit wordt als neutraal ervaren en blank als een woord dat rechts-extremistische kringen zich hebben toegeëigend.

Dat wordt weerspiegeld in het Trouw Schrijfboek: ‘De vraag of blank nu een gangbare benaming is of een claim van superioriteit over andere huidskleuren is een valse; het is beide. Wie het woord blank gebruikt, ontkomt niet aan de ballast die de term met zich meebrengt en daarom heeft die in Trouw niet de voorkeur; gebruik liever ‘wit’.’

Wie de lijn doortrekt naar oudejaarsnacht in Rotterdam kan niet anders concluderen dan dat het woord blank niet meer thuishoort in de krant als het gaat om het typeren van mensen. Daarmee associeer je je met rechts-extremisme en daar willen we ver weg van blijven.