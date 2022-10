Het WK in Qatar kan als de gekwalificeerde landen het willen best nog een jaartje wachten

Chambéry is de laatste Franse stad die vorige week aankondigde geen groot scherm in de openbare ruimte te zullen installeren om het WK voetbal in Qatar op te vertonen. Er zijn er nu een stuk of veertig in Frankrijk, waaronder Parijs, Lyon en Marseille. Je kunt je handen stuk klappen voor de dappere steden die hiermee benadrukken dat een WK dat de slavernij heeft heruitgevonden, zoveel migrantenlevens heeft gekost en een klimaatabsurditeit is, geen aandacht behoeft. Maar je kunt ook stellen dat het hier een staaltje hypocrisie betreft, in een land dat als eerst verantwoordelijk lijkt te zijn voor de dubieuze keus van woestijnland Qatar, twaalf jaar geleden.

Dit is althans de conclusie van het tv-programma van France 2 Complément d’enquête – Qatar 2022: un scandale français? dat donderdag werd uitgezonden en nu op YouTube staat. Het grondige journalistieke onderzoek (1 uur en 20 minuten) is te lang en te gevarieerd om hier samen te vatten. Alleen al het eerste deel, dat met een verborgen camera in Qatar is opgenomen, laat een misselijkmakende smaak achter als het gaat om de leefomstandigheden van de moderne slaven aldaar.

Maar het zeer gedocumenteerde vervolg laat ook zien hoe vanuit Parijs de pro-Qatar-lobby heeft gewerkt. Met name de lunch van 23 november 2010 in het presidentiële Élysée-paleis is cruciaal. Daaraan deden mee president Sarkozy, de toen nog kroonprins van Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, de toenmalige premier van Qatar, en Michel Platini, baas van de Europese voetbalbond Uefa.

De steun van die laatste was voor de verkiezing van Qatar fundamenteel, en gesuggereerd wordt dat Platini door president Sarkozy onder druk is gezet om zijn Europese stemmen aan Qatar te schenken. Een koehandel die de Qa­ta­re­zen terugbetaalden door de kwakkelende voetbalclub PSG (de favoriet van Sarkozy) op te kopen en later Franse wapens aan te schaffen (waaronder 24 gevechtsvliegtuigen Rafales). Ook de zoon van Platini kreeg een leuk baantje van de Qatarezen. Negen dagen later won Qatar de WK-verkiezing in Zurich met veertien stemmen tegen acht. Mogelijk kreeg het geheel een lange staart omdat de Franse justitie nu onderzoekt of er corruptie in deze zaak heeft gespeeld.

Vergeet die zomerjurk

Maar niet alleen de Franse duistere rol is reden om het WK te mijden, evenals het afschrikwekkende aantal doden bij het bouwen van stadions en infrastructuur voor de belachelijke som van 200 miljard dollar, of de klimaataberratie vol airco’s. Vorige maand publiceerde het organisatiecomité een document van zestien pagina’s over wat de bezoekende supporters wel en niet mogen. Vooral vrouwen komen er bekaaid af. Voor de dames is het op horloge en trouwring na verboden om sieraden te dragen, om korte rokken, strakke kleding of decolletés te hebben, en naakte armen en schouders te tonen.

Vergeet ook je zomerjurk en doe alvast je winterjas aan bij de verwachte zomertemperaturen. Homo’s kunnen ook beter niet hand in hand lopen: in dit sharialand kun je wegens homoseksualiteit drie jaar in het gevang belanden. Een actie in de trant van ‘bloed aan de airco’ is niet te verwachten. Maar als de gekwalificeerde landen het zouden willen, kan dit WK nog altijd tot volgend jaar wachten. Genoeg landen die in staat zijn hun stadions pijlsnel gereed te maken.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.