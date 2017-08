Het Wilhelmus is een vorm van vaderlandsliefde die prima bij Nederland past

Volgens een uit voorlopige formatieafspraken gelekt document zou het CDA hebben binnengesleept dat kinderen op school les krijgen in betekenis en geschiedenis van het Wilhelmus. Eerder had partijleider Buma al eens gezegd dat dit staand gezongen diende te worden. Een D66-Kamerlid zei deze week grappend dat hij dat best ook liggend wilde doen, in ruil voor een beter milieubeleid. Maar wanneer een Nederlandse sporter bij het begin van een internationale wedstrijd niet meezingt met het Wilhelmus, dan komen daar opmerkingen over.

Met zijn voorstel riep Buma associaties op met nationalisme zoals dat in de VS op scholen levend wordt gehouden door het dagelijks zingen van het volkslied en het hijsen van de vlag. Vrees dat dit op Nederlandse scholen een gewoonte gaat worden is echt ongegrond. Buma’s voorstel moet eerder bezien worden vanuit bijvoorbeeld het verdwijnen van het vak vaderlandse geschiedenis. Dat maakte jaren geleden plaats voor algemene geschiedenis, mede uit vrees dat een benadering van het verleden waarbij Michiel de Ruyter en J.P. Coen als helden werden beschreven tot nationalisme zou leiden.

Innerlijk loyaliteitsconflict Natuurlijk zijn er belangrijker zaken dan dat schoolkinderen het Wilhelmus leren. Maar misschien steken ze er iets van op als ze horen dat de melodie ooit een Frans soldatenliedje was en dat de tekst het innerlijke loyaliteitsconflict weergeeft, waarmee Willem van Oranje worstelde in zijn strijd met de koning van Spanje. Misschien leren kinderen er iets van dat volksliederen niet voor de eeuwigheid zijn, en soms worden ingewisseld voor een ander, zoals in 1932 gebeurde omdat het toenmalige volkslied ‘Wien Neerlands bloed’ de frase bevatte ‘van vreemde smetten vrij’. Over volksliederen en vlaggen is gewoon vergaderd. Als kinderen op school leren wie er bij de vergadering aan tafel zaten en wat de achtergrond is van het ontstaan van lied of vlag, kan dat best helpen om al te nationalistische tendenzen te voorkomen. In die zin is het voorstel van het CDA een prettige patriottische prikkel die tot een kritische kijk op de Nederlandse geschiedenis kan leiden. Vroeger leerden schoolkinderen twee coupletten van het Wilhelmus, om dat op de jaarlijkse aubade op Koninginnedag te zingen. Bij internationale wedstrijden klinkt slechts een couplet. Als kinderen dat couplet kunnen meezingen voor de tv, zittend op de bank, vlak voor een voetbalwedstrijd, dan is dat een vorm van vaderlandsliefde die prima bij Nederland past. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook: In 1939 maakte de politiek zich ook al zorgen over het Wilhelmus.

