Het wettelijk zwijgrecht voor verdachten verdient geen eremetaal

Het is pikant om op de voorpagina en in de Verdieping, uitgesmeerd over twee pagina’s, een publicatie te lezen waarin alleen mensen aan het woord worden gelaten die handhaving van het zwijgrecht bepleiten. Ja, ik word terloops genoemd als voorstander om het zwijgrecht uit de wet te schrappen.

Maar alle drie geïnterviewden, Claudia Lammers, Jan Crijns en Job Knoester, praten praktisch en principieel langs de kwestie heen. Ze doen alsof er iets wezenlijks verandert als het wettelijk zwijgrecht verdwijnt. De waarde wordt overdreven. Want ook na afschaffing kan iedere verdachte blijven zwijgen. Die optie blijft bestaan naast de andere opties die de wet ook niet noemt: verklaren en liegen.

Alleen kunnen rechters na het schrappen van dit recht de waarde wegen van het zwijgen en zo nodig verwerken in de bewijsmiddelen. Nu mogen zij het zwijgen niet rechtstreeks als bewijsmiddel gebruiken, maar komt het steeds vaker terug in de bewijsmotivering. Afschaffing betekent dus niet meer dan kleuring van de overige bewijsmiddelen.

Achterhaald

Er ontstaat geen spreekplicht. De vrees voor afrekening door het milieu heeft geen fundament als de verdachte blijft zwijgen. En het excuus dat woorden verkeerd of onvolledig in het proces-verbaal terechtkomen, stamt uit de tijd dat verdachten geheel onbeschermd een verhoor in gingen. Ondertussen zijn er in de wetgeving diverse reparaties doorgevoerd die de beschermingsgedachte van het zwijgrecht hebben achterhaald. Gek genoeg worden die rechten in het artikel niet genoemd.

Ten eerste heeft de aangehouden verdachte altijd het recht een advocaat te spreken alvorens hij wordt verhoord. Ten tweede mag de advocaat bij ieder verhoor aanwezig zijn en blijkens de rechtspraak van het tuchtcollege al het nodige zeggen en doen om voor de belangen van de verdachte te waken. Ik zou wel een derde vereiste willen toevoegen: de wettelijke verplichting om alle verhoren audiovisueel op te nemen, zodat bij verschil van mening altijd kan worden teruggekeken. Ik snap niet dat dit tot nu toe nog maar beperkt wordt gedaan.

Essentie van het proces

Bij afschaffing van het zwijgrecht komt veel meer de essentie van het (straf)proces naar voren. Het gaat er niet om of het een goed recht is van de verdachte om te zwijgen, want dat is het niet, maar dat (weer) de nadruk komt te liggen op de verantwoording aan de samenleving en slachtoffers om uit te leggen wat er misging, en waaraan – onmiskenbaar – diezelfde samenleving heeft bijgedragen.

Dit uitgangspunt lijkt nagenoeg wezensvreemd geworden aan het strafproces. Het gaat erom dat na verantwoording oprecht wordt bezien ‘en hoe nu verder’. Dat kan (langdurige) vrijheidsbeneming zijn.

