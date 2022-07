Het westen wijst steeds naar Afrika als bron van ziektes

Tijdens de ebola uitbraak in West-Afrika in 2014 nodigde de NOS mij uit om te vertellen over mijn emoties en hoe het met mijn familie in Sierra Leone ging. Ik werd niet gevraagd als journalist, maar als burger met familie in Afrika. De ‘echte’ deskundigen en experts aan tafel waren oud-directeur infectieziekten Roel Coutinho, zijn opvolger Jaap van Dissel, en operatiemanager noodhulp bij Artsen Zonder Grenzen Karline Kleijer. Op zich een mooie tafelbezetting zou je zeggen. Maar gezien mijn achtergrond in de journalistiek en het volgen van de dagelijks ebola-ontwikkelingen in West-Afrika, had ik daar met mijn expertise als journalist aan tafel moeten zitten, niet als vermeend tear-jerking slachtoffer.

Begin deze maand vertrok ik naar Madrid om deel te nemen aan een conferentie van de European Cultural Foundation. We voerden een debat over de urgentie van een voor iedereen toegankelijke Europese openbare ruimte. Hiervoor waren verschillende sleutelfiguren uit diverse Europese landen uitgenodigd. We willen dat mensen met een migratieachtergrond veel meer in staat worden gesteld om met hun specifieke expertise een bijdrage te leveren als journalisten en mediamakers. Dit gebeurt nu te weinig.

Denigrerend, stigmatiserend en kolonialistisch

Ik lunchte met vier media-experts uit vier verschillende Europese landen met alle vier een migratieachtergrond. We waren het er over eens dat het beleid van de Europese mainstream media op de schop moet. De wijze waarop ze nieuws over asielzoekers en migranten brengen is denigrerend, stigmatiserend en kolonialistisch. Neem het recente apenpokkenvirus. Ik ben woest over hoe de westerse media over dit nieuws berichten.

Eerst is het een hype en ineens hoor je niets meer over het apenpokkenvirus. “De westerse wereld kan niet nog meer ellende dragen na corona en de oorlog die Poetin is gestart in Oekraïne”, gaf een collega-journalist aan. “Het nieuws in Europa wordt gemaakt voor binnenlandse consumptie. Het is net als met marketing: de klant is koning”, antwoordde ik. Hier was men het mee eens, waarop ik toevoegde dat de media op deze manier consumenten een goed gevoel willen geven. En dat is nu juist wat er moet veranderen. Het is tijd dat de westerse consument die aan nieuwsobesitas lijdt, verplicht moet afvallen.

Waarom is Afrika de boosdoener?

Wat me het eerste opviel bij de mediahype over het apenpokkenvirus was het wijzende vingertje. Waarom is Afrika, zoals zo vaak, de boosdoener van een virus dat in Europa oplaait? Het is waar dat het virus vaker voorkomt in Afrika maar dit kan ook elders oplaaien. De infectie wordt overgedragen van dier op mens en van mens op mens bij intiem fysiek contact. In Afrika zelf is momenteel geen grote uitbraak. Ik las dat het virus begin mei op het Darklands Festival in België was uitgebroken. Merkwaardig dat de media geen beelden laat zien van geïnfecteerde Europanen maar oude beelden toont van besmette zwarte Afrikanen. Wat zit hier achter?

Ik kan niet anders concluderen dan dat de wereldwijde gezondheidszorg een koloniale geschiedenis heeft. En dat sommige westerse media vasthouden aan de overblijfselen hiervan door Afrika af te schilderen als een achterlijk, door ziekte geteisterd continent. Net als bij aids, ebola, corona en nu bij het apenpokkenvirus zoeken de media de oorsprong het liefst buiten de grenzen van Europa. Men vergeet dat virussen geen landsgrenzen kennen. En hoewel ik geen medisch expert ben, heb ik zo mijn twijfels. Het kan toch niet zo zijn dat Afrika de oorsprong van al het kwaad is?