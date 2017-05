Het Westen moet op één lijn blijven

Nu sprak hij niet in die termen, al liet hij zich ook niet uit over het centrale mechanisme dat een aanval op één lidstaat geldt als een aanval op alle lidstaten. Dat Trump daarmee slechts ‘impliciet’ wil bevestigen dat het principe van collectieve verdediging nog recht overeind staat, zoals premier Rutte het formuleerde, is op zijn zachtst gezegd uiterst schraal.

Bovendien haalde Trump hard uit. Hij las de partnerlanden de les over het geld dat ze moeten spenderen aan hun eigen verdediging en de grotere rol die ze moeten vervullen in de strijd tegen IS. Volgens Trump hebben de andere lidstaten een betalingsachterstand, een schuld. Waarmee hij op nogal botte wijze een richtlijn om op termijn jaarlijks 2 procent van het nationaal inkomen te besteden aan de Navo verwarde met een verplichte contributie als ware het een vereniging.

Defensie uitgaven

Voor de goede orde: het punt dat andere Navo-landen meer moeten uitgeven aan defensie is niet onterecht en door andere VS-presidenten eerder ook gemaakt. En er ligt dan ook een afspraak om die uitgaven te verhogen. Maar er zijn ook andere zaken die kunnen bijdragen aan internationale stabiliteit of de strijd tegen terrorisme, zoals hulpgelden, diplomatie, ondersteuning van andere internationale organisaties, politie-inzet, versterking van de rechtsgang, et cetera. Europa – zelf helaas vaak door terreur getroffen – zit niet stil, en de Amerikaanse ‘oorlog tegen terrorisme’ is zeker niet het enige effectieve antwoord. En net zo min verdient Trumps lofzang op de leiders van Saudi-Arabië navolging – een religieus aartsconservatief land waar veel terroristen vandaan komen en dat met grootschalige bombardementen in Jemen mede verantwoordelijk is voor een ongekend humanitair drama.

Bij de Navo, de Europese Unie en gisteren en vandaag tijdens de G7 op Sicilië hebben de westerse bondgenoten nu de gelegenheid gekregen de nieuwe president van de VS de nieren te proeven – en vice versa. Hopelijk leidt dat tot iets meer begrip over en weer. Met toenemende zorgen over cyberveiligheid, opwarming van de aarde, instabiliteit in het Midden-Oosten, autocratische tendensen in Turkije, de opkomst van China en uiteraard de aanhoudende kans op aanslagen is er geen alternatief dan de trans-Atlantische samenwerking sterk te houden. De Europese landen zullen zich dat realiseren, en hopelijk is bij Trump na deze reis dat besef ook gegroeid.

