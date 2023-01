Het werk van leraren vereist een grondige make-over

Wat je zaait, zal je oogsten. Problemen zoals een groeiend lerarentekort, toenemende kansenongelijkheid en een dalend onderwijsniveau zijn grotendeels het resultaat van hoe we het onderwijs en het werk van leraren hebben georganiseerd. Bij alle oplossingen, die maar niet blijken te werken, wordt daar nauwelijks naar gekeken. Kijk je er wel naar, dan valt op dat werken in het onderwijs totaal niet uitdagend is. Dat is tenminste, al jarenlang het beeld in de samenleving.

De afgelopen decennia is lesgeven steeds efficiënter georganiseerd met als resultaat grote klassen, veel lesuren, weinig tijd om voor te bereiden en je te verdiepen in het leren van je leerlingen, weinig didactische variatie, uniforme eindtoetsen en nauwelijks mogelijkheden tot maatwerk. Lesgeven is verworden tot het uitvoeren van een aantal lessen, waar nauwelijks ruimte is om elk kind te zien, laat staan om kinderen te helpen ergens beter in te worden.

Leraar buigt zich samen met een leerling over een opgave. Beeld ANP

Dit is niet alleen het imago, het is ook echt zo. Het is dan ook geen verrassing dat kansenongelijkheid toeneemt en het onderwijsniveau daalt. Leraren hebben niet de ruimte om echt aandacht te geven aan hoe elk kind leert, wat elk kind nodig heeft en om dat kind adequaat te kunnen ondersteunen. Ze geven lessen aan vaak te grote groepen en worden afgerekend op de gemiddelde resultaten. Deze manier van lesgeven is verre van aantrekkelijk en daagt niet uit tot excelleren, zowel niet bij leerlingen als bij leraren.

Salarisverhogingen helpen niet

Salarisverhogingen en meer ruimte om lessen voor te bereiden zullen daarom niet helpen, net zo min als het korter maken van de lerarenopleidingen. Hoe het werk van leraren is georganiseerd, vereist een grondige make-over.

Echt lesgeven gaat over het begeleiden van het leerproces van elk kind, niet van een groep. Dat is een enorme intellectuele en sociale uitdaging. Het maakt het werk ook zinvol omdat je voor een kind zo veel kunt betekenen als je het echt aandacht kan geven. Dit vereist een totaal andere inrichting van het werk van leraren. Kleine klassen met hooguit zestien kinderen, structureel meer tijd om het leren van de leerlingen te analyseren en daarop in te spelen. Het vergt ook dat je echt op maat kunt werken.

Nu is dat in het basisonderwijs meer mogelijk dan in het voortgezet onderwijs, maar ook daar is het ingewikkeld door de grote variatie in kinderen, grotere klassen en uniforme eindtoetsen.

In het voortgezet onderwijs is het grotendeels onmogelijk door de organisatie in vmbo, havo en vwo, waarbij je alle vakken op hetzelfde niveau moet afronden. Het laat leerlingen niet volledig tot hun recht komen. Het daagt hen niet uit om te excelleren, maar ook leraren niet. De middelmaat voldoet, wat ook het imago niet verbetert.

Dit betekent het invoeren van maatwerkdiploma’s: een idee dat al vaak is bediscussieerd en vooral wordt tegengehouden door een aantal oudgedienden die zelf niet in staat zijn geweest om het beroep aantrekkelijk te maken.

Geef leraren werkelijk de ruimte

De meest recente pogingen om het lerarentekort op te lossen, zoals salaris verhogen, verlaging werkdruk, een voltijdsbonus en meer ruimte voor voorbereiding, zijn voor de zittende leraren geweldig en hard nodig, maar raken niet de kern.

Gelukkig zeggen de ministers Wiersma en Dijkgraaf ‘onorthodoxe maatregelen’ niet te schuwen. Daarom dit voorstel: reorganiseer het werk van leraren vanuit de definitie van lesgeven waarin het leerproces van elk kind centraal staat. Zorg ervoor dat leraren werkelijk de ruimte, tijd en de mogelijkheden hebben om elk kind aandacht te geven én om met elk kind op maat te kunnen werken. Dat maakt het werk weer uitdagend en zinvol. Als lesgeven zo wordt georganiseerd, wie wil dan niet het onderwijs in?

