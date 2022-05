Het waterschap en een democratisch gebrek

We moeten het even over de waterschappen hebben, de oudste en nauwelijks zichtbare bestuurslaag van het land. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen en het risico bestaat dat ook deze editie vrij geruisloos zal passeren. Dat zou onterecht zijn.

Het waterschap is niet bepaald een sprankelend onderdeel van het staatsbestel, de interesse van de burger is over het algemeen ver te zoeken. Niet voor niets vinden de verkiezingen plaats op dezelfde dag als die van de provinciale staten. De waterschappen zullen de burger niet naar het stemhokje lokken.

Toch is er alle reden om stil te staan bij hun cruciale werk. Ze regelen niet alleen de kwaliteit van het water, ze moeten ook zorgen dat wij onze voeten droog houden. De overstromingen in Limburg, vorig jaar zomer, lieten zien dat dit allesbehalve vanzelfsprekend is.

Ingewikkelde belangenafwegingen

Voortdurende klimaatverandering, met extreme droogte en heftige regenval tot gevolg, bevestigt de noodzaak van goed waterbeheer. De waterschappen moeten in toenemende mate ingewikkelde en soms pijnlijke belangenafwegingen maken; zo is niet ieder besluit goed voor zowel natuur als landbouw. Daarmee wordt hun rol belangrijker én politieker.

Hier knelt het. Deze politieke positie botst met de manier waarop het algemeen bestuur van de waterschappen op dit moment worden samengesteld. Een deel daarvan bestaat uit zogeheten ‘geborgde zetels’, die worden gevuld door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de landbouwsector en natuurorganisaties. De rest (ongeveer twee derde) wordt democratisch verkozen.

Initiatiefwet

Deze weken debatteert de Tweede Kamer over een initiatiefwet van D66 en GroenLinks om een einde te maken aan de gereserveerde zetels. De twee partijen willen de waterschapsbesturen volledig democratiseren. De afloop van het debat belooft spannend te worden. Het lijkt erop dat de voor- en tegenstanders in het parlement elkaar behoorlijk in evenwicht houden.

Een belangrijk argument om de geborgde zetels vooral in tact te laten is dat een waterschapsbestuur dan verzekerd is van ervaring en deskundigheid. Gekozen vertegenwoordigers zouden die expertise onvoldoende hebben en te weinig naar specifieke, voor het waterschap belangrijke belangen kijken. Boeren, bijvoorbeeld, doen dat wel.

Een adviescommissie maakte twee jaar geleden korte metten met deze redenering. In haar rapport ‘Geborgd gewogen’ staat dat gekozen leden van (politieke) partijen ‘uitstekend in staat zijn(...) alle specifieke belangen in hun afwegingen een plaats te geven’. De commissie concludeerde ook dat het binnen de waterschapsbesturen meer en meer draait om het ‘bredere waterbelang’ en minder om het gestolde deelbelang. Gezien de zorgen om het klimaat is dat een ontwikkeling om toe te juichen.

Geborgde zetels niet nodig

Bovendien: om specifieke belangen van boeren, bedrijven en natuurorganisaties veilig te stellen zijn geen geborgde zetels nodig. Zij vinden hun weg wel naar het waterschap via de lijsten van, bijvoorbeeld, CDA en VVD. Op dit moment hebben de landbouwsector en het bedrijfsleven juist een onevenredig sterke positie in de besturen, omdat ze van twee kanten de zetels vullen.

Maar het grootste bezwaar tegen het huidige stelsel is dat de beschermde status van de geborgde zetel betekent dat de kiezer buitenspel staat, wat principieel onwenselijk is. Een democratie verdient beter dan halfslachtige verkiezingen.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.