Het was wellicht beter geweest Icke het woord te laten voeren

Het was in het winkeltje van het Holocaust Monument in Berlijn dat ik jaren geleden een ansichtkaart aantrof met een tekst die zo kraakhelder was, dat ik hem nooit ben vergeten: “Het is gebeurd, en daarom kan het weer gebeuren. Daarin ligt de kern van wat wij te zeggen hebben.” Deze woorden van Auschwitz-overlevende Primo Levi zijn bekende regels geworden, ze vormen ook het motto van het Berlijnse monument, betere woorden waren daarvoor niet denkbaar geweest. Ik heb die ansichtkaart nog steeds, het is niet echt een ding om op te sturen en weggooien is geen optie, dat zou een overtreding zijn.

In de geest van Levi’s tekst volg ik op Twitter de dagelijkse berichten van het Auschwitz Memorial, die steeds een korte biografie van een slachtoffer bevatten, vergezeld van een foto. Hiermee wil het Auschwitz Museum – ik heb altijd wat moeite met die naam – blijvend herinneren aan ‘waar menselijke haat toe kan leiden’. Zo werd gisteren een meisje van nog geen twee jaar uitgelicht: de Hongaars-Joodse Valeria Heiman, geboren 6 november 1942 in Satoraljaijhely, in mei 1944 gedeporteerd naar Auschwitz en vermoord in de gaskamer.

Het antisemitisme zoekt het volle daglicht

Ik had nooit gedacht dat een feit als dit, vermenigvuldigd keer zes miljoen, in Nederland ter discussie zou komen te staan, of zou worden ontdaan van zijn betekenis. Als zoiets toch gebeurde, dan hooguit in de verste uithoeken van neo-fascistische spelonken, bij onvermijdelijk uitdovende vuren. Maar het omgekeerde is het geval, het antisemitisme en de Holocaust-relativering of -ontkenning zoekt het volle daglicht, en de vraag is hoe daarop te reageren. Niet normaliseren, dat geldt voor de media. Maar wat kan de overheid doen?

Het mag misschien verbazen, gezien het begin van deze column, maar toch heb ik mijn twijfels over de juridische route die de regering kiest in de confrontatie met de samenzweerders van ‘Samen voor Nederland’ en anderen die zich vergrijpen aan de Holocaust of het Jodendom. Die route maakt een onzorgvuldige indruk, dat schaadt het recht en zal het complotdenken alleen maar aanwakkeren. Een democratie moet zuiver blijven optreden als zij wordt uitgedaagd door antidemocratische groeperingen – en haatzaaien ís antidemocratisch – anders loopt zijzelf averij op.

Feitelijk ging het om zijn opvattingen

Het is nog maar de vraag of dit in het geval van Holocaust-betwijfelaar David Icke wel goed is gegaan. Tegen hem werd het vreemdelingenrecht ingezet, zodat de IND hem een inreisverbod op kon leggen vanwege het gevaar van ordeverstoringen. Maar feitelijk ging het om zijn opvattingen. Was het niet beter geweest hem het woord te laten voeren, en pas daarna, als er sprake was geweest van strafbare uitlatingen, op te treden?

Iets soortgelijks speelt bij het plan van justitieminister Yesilgöz om het ontkennen van de Holocaust duidelijker strafbaar stellen. Onder de noemer ‘groepsbelediging’ is het dat al, en dan gaat het om ‘ras, geloof, geaardheid of handicap’. Daar wil de minister het ontkennen van ‘genocides’ aan toevoegen, wat qua definiëring een mijnenveld is. Ze zegt expliciet daarmee de ‘Jodenhaat’ te willen bestrijden, dat is loffelijk, maar waarom een aparte categorie invoeren?

“Elke uitzonderingspositie voor Joden, in positieve of in negatieve zin is uit den boze”, reageerde Een Ander Joods Geluid. Een goed geluid, denk ik.

