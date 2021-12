Het was toch ‘samen krijgen we corona er onder’?

Samen doen

Alleen samen krijgen we corona eronder, is nog steeds het devies. Een kleine minderheid wil aan dat ‘samen’ niet meedoen. Dús krijgen we corona er niet onder. Er rest ons niets anders dan in ieder geval invoering van 2G. Zo niet, dan een vaccinatieplicht. Nogmaals: alleen samen krijgen we corona eronder.

Gerard Ursem, Arnhem

Testen, maar hoe dan…?

De longen uit je lijf hoesten, koorts en snipverkouden, en dan testen? Lijkt me niet slim om een uur in de bus of bij iemand in de auto te zitten. Ik zal niet zeker weten of ik covid heb gehad of niet.

A. de Kleine Balk

De natuur ontbreekt

Het lijkt een afgewogen lijstje van voors en tegens van vaccinatiedwang (Trouw, 4 december): vijf tegen vijf. Helaas kom ik het woord ‘natuur’ niet tegen. Ons natuurlijk afweersysteem wordt voortdurend belaagd door een bombardement van ongezonde producten en gewoonten. De coronadiscussie legt veel nadruk op de afbakening van ons gedrag (wet, plicht, complottheorie), maar weinig op de intrinsieke motivatie. Belangrijk lijkt mij dat we de kwetsbaren motiveren zich te laten vaccineren en tegelijkertijd inzetten op het verzorgen van het afweersysteem van iedereen. Het eeuwig vaccineren van gezonde mensen is dan ongewenst.

Matthé Commandeur, Alkmaar

Mensenrechten

Het is logisch dat Lisa-Marie Komp als mensenrechtenadvocaat een lans breekt voor coulante toelating van vluchtelingen (Opinie, 4 december). Het ideaal van mensenrechten is prachtig, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Ze lijkt te ontkennen dat er dringende problemen zijn die om moeilijke oplossingen vragen. Stel dat de vluchtelingenstroom zo groot wordt dat het de samenleving ontwricht, over wiens mensenrechten hebben we het dan? Ik noem slechts één van vele problemen. De Europese vetpot zal Afrikaanse jonge gelukzoekers blijven trekken. Maar daar is asielrecht niet voor bedoeld en het neemt het draagvlak voor het opnemen van echte vluchtelingen weg.

Lottie van Zwol, Hattem