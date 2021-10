Het wantrouwen van burgers effent een koninklijke weg voor Lijst Pieter Omtzigt (LPO)

De formatie kent winnaars en verliezers. Mark Rutte heeft niet alleen de laatste verkiezingen gewonnen maar ook de formatie. Hij mag, zoals het zich nu laat aanzien, zijn kabinet van het derde seizoen naar een vierde ‘upgraden’. Toch komt hij als een zwaargehavende premier uit de strijd. Een minister-president met een motie van afkeuring aan zijn broek, die diep door het stof moest en tal van vernederingen, in de Kamer en daarbuiten, moest ondergaan.

Maar zie hoe Rutte, als een kat, altijd op zijn pootjes terechtkomt. Met alle reserves en verschillen doet hij een beetje denken aan de Franse president Macron. Ook een man zonder vaste overtuigingen en geafficheerde idealen (Rutte: “Als je visie zoekt moet je naar de oogarts.”)

Met linkse stemmen gekozen in 2017 ging Macron steeds rechtser besturen. Het calculerende opportunisme van Macron klinkt als een echo van het verwijt aan Rutte dat hij ‘met alle winden meewaait’. Macron kreeg tegenslag op tegenslag (de affaire van de frauderende bodyguard Benalla, gele hesjes, gewelddadige protesten tegen de pensioenwet waar hij uiteindelijk van afzag). Toch blijft hij de torenhoge favoriet voor de presidentsverkiezingen over zes maanden.

Rutte werd onder andere geplaagd door de stikstof- en zorgcrisis, het woningtekort, de toeslagenaffaire, nam ontslag maar won op 17 maart de verkiezingen. Waarom toch die successen? Beiden hebben te maken met een zwakke, want van links tot rechts gefragmenteerde, oppositie. Dat verschaft hen een aura van stabiliteit in deze relatieve wanorde. Ze excelleren in communicatie en met hun charisma verleiden ze hun kiezers als een slangenbezweerder zijn serpenten. Bovendien genieten ze internationaal veel krediet.

Sigrid Kaag is (voorlopig) de verliezer van de formatie. Met haar draai die de voortzetting van de coalitie betekent, heeft ze haar luid ingezette eis (een meer progressief kabinet) na zes verloren maanden in een zuchtje losgelaten. Hiermee heeft ze zich vervreemd van gekrenkt links en een deel van haar teleurgestelde aanhang. Maar kon ze anders? In geval van nieuwe verkiezingen voorspelden peilingen dat ze niet opnieuw op de tafel zou gaan springen maar eerder eronder zou moeten kruipen.

Maar er is ook een andere winnaar: Kamerlid Pieter Omtzigt die monter een succesvolle terugkeer in de Kamer heeft gemaakt. Door de voorzetting van de coalitie hoeft hij geen nieuwe snelle verkiezingen te ondergaan en heeft dus wat tijd om een nieuwe partij op te bouwen. Mits natuurlijk het nieuwe vechtkabinet-Rutte IV niet al te snel valt.

Het huidige wantrouwen van burgers tegenover de politiek is zo sterk dat het voor de Lijst Pieter Omtzigt (LPO) een koninklijke weg effent. Meer dan 20 zetels voor de nieuwe politieke Messias zijn niet ondenkbaar. Op 1 april schreef ik dat het niet een kwestie is van ‘of’ maar ‘wanneer’ Omtzigt zich van het CDA ging afscheiden (12 juni). Nu geldt hetzelfde voor de aankondiging van de geboorte van zijn LPO. Een andere, minder Fortuynistisch klinkende naam mag trouwens ook.

