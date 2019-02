Het waddengebied is ons werelderfgoed, bescherm het dan ook goed

Als je in een belangrijk natuurgebied als het Waddengebied bent, hoor je je zo te gedragen dat je geen natuur verstoort. Na het zien van de documentaire 'Overleven op de grens van water en land' vraag ik mij af waarom wij het Wad zo massaal verstoren. Bedreigingen zijn: gaswinning, gebrek aan bescherming en goed beheer, verminderd toezicht, luchtkwaliteit en geluid.

Over de gaswinning: een overweldigende meerderheid in de Friese Provinciale Staten wil dat geen enkel plan voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee nog wordt goedgekeurd. Dat geldt zowel voor bestaande als nieuwe boorlocaties. In plaats daarvan moeten er positieve keuzes worden gemaakt voor een duurzame energietransitie.

Handhaving op de Waddenzee is een stuk lastiger geworden sinds op 1 januari 2017 de nieuwe Wet na­tuur­be­scher­ming in werking trad

De aangenomen motie is ook een duidelijke ondersteuning van het verzoek dat de samenwerkende Waddeneilanden eerder deden aan minister Wiebes en de Tweede Kamer om af te zien van meer gaswinning onder de Waddenzee en rond de eilanden. Liever zien de burgemeesters van de eilanden, net als de Friese Staten, een snel einde aan gaswinningen. Ze willen een duidelijke keuze voor een duurzame energietransitie en meer kansen voor de kansrijke toeristische sector.

Minister Wiebes is op dit moment samen met de Nam nog van plan om vanuit Blija en Ternaard meer gas te winnen onder de Waddenzee. Zij onderhandelen met Friese bestuurders van gemeente, provincie en het Wetterskip (waterschap) over voorwaarden waaronder gas halen uit het Ternaard-veld toch kan doorgaan. De motie maakt de inzet van de provincie in deze onderhandelingen heel duidelijk: onder geen enkele voorwaarde. S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân, staat volledig achter deze motie.

Werelderfgoed binnen je landsgrenzen hebben, is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt om goede bescherming en een goed beheer van de Waddenzee. De recente containerramp maakt keihard duidelijk dat dit nog niet goed geregeld is. Sinds op 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming in werking trad, is ook handhaving op de Waddenzee een stuk lastiger geworden. Kon je vroeger een bon verwachten als je zeehonden of vogels verstoorde, het afgelopen jaar is hier geen enkele boete voor uitgedeeld.

En wat betreft luchtkwaliteit en geluid, de natuur- en milieuorganisaties vinden dat er betere waarborgen moeten komen voor de kwaliteit van de leefomgeving.

