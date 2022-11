Het voorzitterschap is voor Bergkamp welhaast onmogelijk geworden

Ik hoop dat Vera Bergkamp zo verstandig is geweest dit weekeinde weg te blijven van Twitter, en dat zal ook wel. Wie haar positie heeft, zal weten dat digitale zelfbescherming onmisbaar is om overeind te blijven in onze ongezellige democratie. Zelf heb ik Twitter wel even geraadpleegd, en ik zag dat Vera Bergkamp vanwege haar rol in de kwestie-Arib wordt afgeschilderd als een Gifmengster des Vaderlands.

Natuurlijk, op sociale media verschijnt veel rotzooi. Maar het zou naïef zijn dat af te doen als onbetekenend geschut van onnozele zolderkamerhelden. Twee voorbeelden van gisteren. Syp Wynia, de man achter de rechtse nieuwssite Wynia’s Week, deelde een bericht van iemand die ‘alle D66-rechters naar de tribunalen’ wilde hebben om ‘zelf aan het touw te trekken als ze op het schavot staan’. En PVV-Kamerlid Martin Bosma retweette een nepfoto van Sylvana Simons als Zwarte Piet, waar hij aan toevoegde: ‘Zwarte Piet verbindt. Woke verdeelt’. Dit is geen bagger van marginale randfiguren, maar bagger van lieden met invloed, ze hebben tienduizenden volgers, ze poken de onvrede zo hoog mogelijk op.

Een soort huurmoordenaar

Alle matiging is opgegeven, elke poging tot beschaving wordt belachelijk gemaakt en ieder standpunt wordt opgevat als een politieke manoeuvre met laaghartige bijbedoelingen. Dat is ook precies wat Bergkamp overkomt in de maalstroom rond het onderzoek naar Khadija Arib. Ik kan me de bitterheid van Arib wel voorstellen, maar toen zij Bergkamp direct beschuldigde van ‘een afrekening’ en ‘een mes in de rug’ trok ze een arbeidsrechtelijke kwestie de politieke sfeer in, en daar is die totaal ontploft. PVV-parlementariër Gidi Markuszower noemde Bergkamp in de Kamer ‘een soort huurmoordenaar’, dat is het niveau waarop we zijn beland.

Maar als er sprake is van een moord, wat is dan het motief? Bergkamp is al anderhalf jaar Kamervoorzitter, ze heeft van Arib niets te vrezen. Bovendien was het besluit om een onderzoek te laten doen naar Aribs omgang met de ambtelijke staf een besluit van het gehele presidium van de Tweede Kamer. Daarin zitten Kamerleden van VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks, SP en de Partij van de Dieren. PvdA’er Henk Nijboer maakte er ook deel van uit, maar hij vertrok na alle ophef, al bleef hij staan achter het besluit tot onderzoek. Hadden al deze Kamerleden redenen om Arib een mes in de rug te steken? Wilden ze haar politiek uitschakelen? De logica ontbreekt.

Een goede werkgever

Hier speelt iets heel anders, waar geen gifmengster voor nodig is. Wat zich wreekt is dat de volksvertegenwoordiging niet beschikt over de juiste middelen om een goede werkgever te zijn. Of beter uitgedrukt: het ontbreekt aan een onafhankelijk orgaan waar ambtenaren en medewerkers terechtkunnen als volksvertegenwoordigers – inclusief de voorzitter – géén goede werkgever blijken te zijn. Met in dit geval als gevolg dat het presidium stappen ondernam tegen een collega-Kamerlid.

Dat is een zeer onwenselijke situatie. Parlementariërs moeten met elkaar debatteren, ze kunnen elkaar niet controleren. Er bestaat tussen hen geen gezagsverhouding, anders dan die tussen vergadervoorzitter en leden. Dat voorzitterschap is al moeilijk genoeg nu debatteren wordt verward met beledigen en bedreigen, en het is voor Bergkamp door deze schipbreuk welhaast onmogelijk geworden.