Het voorkomen van allerlei kwalen is wel degelijk beter dan genezen

Internist Yvo Smulders is van mening dat intensieve leefstijlbegeleiding veel geld kost en dat de mate van succes gering is (Trouw, 18 mei). De kosten voor de gevolgen van een ongezonde leefstijl zijn echter ook hoog. En daar komen nog immateriële kosten bij. Preventie van diabetes type 2 en andere ziekten, zoals te hoog cholesterol, verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten en kanker, heeft als voordeel dat het veel leed kan voorkomen voor mensen en hun familie. Dat zorgt voor een gelukkigere samenleving.

Lees verder na de advertentie

De kosten voor leefstijlbegeleiding hoeven niet vanzelfsprekend de zorgkosten te verhogen. Mensen kunnen ook zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun overgewicht en de kosten voor individuele behandelingen zelf betalen. Net zoals mensen soms niet aanvullend verzekerd zijn en de kosten voor een fysiotherapeut zelf betalen.

Een gezonde leefstijl bereiken en vasthouden is inderdaad niet eenvoudig. Het is goed om te erkennen dat dit voor sommige mensen een levenslang project zal zijn: bewust bezig zijn met gezonde voeding, dat wil zeggen zoveel mogelijk onbewerkte voeding en daarnaast beweging. Inderdaad staat of valt het vasthouden van een gezonde leefstijl met de motivatie van de betrokkenen. Zonder motivatie om zelf iets te veranderen, verandert er niks.

Angst voor ziekte kan ook een motivatie zijn om vol te houden. Maar een positieve motivatie is prettiger, bijvoorbeeld gezond oud willen worden.

Een voordeel van individuele begeleiding is dat je iemands motivatie goed kan bespreken. Behalve motivatie komen daarbij ook doelen en waarden aan bod. Die werken ook motiverend. Een- op-een is er ruimte, tijd en vertrouwen om te delen waar het mis gaat en kun je een cliënt nieuwe strategieën laten bedenken.

Dat mensen het zonder begeleiding niet altijd volhouden en een terugval hebben is natuurlijk mogelijk. Dan komen ze weer even terug voor individuele begeleiding en dat duwtje in de rug.

Maatregelen op populatieniveau, zoals extra fietspaden aanleggen, een suikertaks invoeren en porties verkleinen, kunnen zeker helpen. En maak vooral ook fastfood duurder.

Tot slot: bied kinderen vanaf jonge leeftijd voedings- en kooklessen op scholen aan en laat ze zelf groente kweken in schooltuinen. Laten we zowel op populatie- als op individueel niveau aan de slag gaan om zoveel mogelijk mensen gezond en fit te krijgen en houden.

Lees ook: