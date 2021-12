Het verzet van ‘De Denker’

Via Twitter viel mijn oog gisteren op een gezamenlijke productie van De Gelderlander en het Bocholter-Borkener Volksblatt. De twee kranten aan weerskanten van de Nederlands-Duitse grens deden onderzoek naar de nasleep van de executie van 46 verzetsmensen op een akker aan het Rademakersbroek, tussen Varsseveld en Aalten. Het verhaal bleef de hele dag bij me; kort samengevat gaat het om de volgende geschiedenis. Op 2 maart 1945 schoten de Duitsers hier 46 mannen dood als vergelding voor de ophanging – een week daarvoor – van vier Duitse militairen door een verzetsgroep in de buurt van Dinxperlo. De 46 hadden niets met deze daad van doen, zij waren afkomstig uit het hele land en zaten vast in de gevangenis van Doetinchem. Maar dat vormde voor generaal Friedrich Christiansen – hoofd van de Wehrmacht in Nederland – geen beletsel hen om te laten brengen.

De Gelderlander en het Volksblatt wilden weten waarom Christiansen, die ook verantwoordelijk was voor de razzia van Putten in 1944, nooit terechtstond voor Rademakersbroek. In 1969 deed de Duitse justitie onderzoek naar de zaak, maar dat mondde uit in de conclusie dat de executie ‘geen moordkenmerken’ had, het zou slechts om doodslag gaan, en daarmee was deze misdaad verjaard. Christiansen was in 1948 in Nederland vanwege Putten en voor andere zaken wel veroordeeld tot 12 jaar cel, maar werd na 3 jaar om gezondheidsredenen vrijgelaten. Hij keerde terug naar Duitsland en leefde nog twintig jaar in vrijheid, in zijn geboorteplaats Wyk auf Föhr gold hij tot 2016 zelfs als ereburger.

Onbegrijpelijk eerbetoon

Voor de nabestaanden is dit alles moeilijk te verteren. “Ik heb de Duitsers nooit gehaat, zo ben ik niet opgevoed”, zegt Alwin te Rietstap in de ene krant, en in de andere: “Hass auf die Deutschen gab es nie”. Maar ook: “Voor mij is het natuurlijk moord, geen twijfel.” En: “Het eerbetoon tot 2016 kan ik niet begrijpen.” Te Rietstap, CU-wethouder in Hardenberg, is de kleinzoon van Derk te Rietstap, een van de vermoorde mannen. Derk behoorde met elf andere slachtoffers tot de Trouw-verzetsgroep uit Bergentheim, hij was opgepakt in januari 1945 – deze krant schreef er uitgebreid over in 2020. Dit is wat de kleinzoon over hem zegt: “Mijn grootvader stond binnen het verzet bekend als ‘de denker’. Hij zag dat het niet goed ging met de wereld, streed voor rechtvaardigheid. Maar zonder geweld.”

Waarom wilde ik dit verhaal hier vandaag weergeven? Omdat ik getroffen werd door de eenvoud van die boodschap: het ging niet goed met de wereld, daar wilde hij iets aan doen. Er spreekt een ongecompliceerdheid uit die goed doet, juist nu de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog onder druk staat en besmeurd wordt. Voor sommigen is elke verwijzing naar die tijd sleets of verdacht geworden, maar ik hoor de roep om rechtvaardigheid van toen terug in het verzet van nu – in Wit-Rusland, Myanmar, Hongkong, Iran, Venezuela, Turkije. Niet om wat daar gebeurt gelijk te stellen aan het naziregime, maar om te zien waar mensen toe in staat zijn. Zowel in negatieve als in positieve zin.